La cérémoniue 2023 des "W9 d’Or" diffusée le 21 décembre sur W9 : les artistes présents

Elodie Gossuin vous donne rendez-vous jeudi 21 décembre 2023 à 21:05 sur W9 pour la cérémonie musicale de l’année sur W9 : les "W9 d’Or".

Pour cette nouvelle édition, les artistes qui ont le plus brillé en 2023 seront récompensés !

Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année !

Au programme de cette soirée exceptionnelle : Soprano, M. Pokora, SDM, Kimberose, la Troupe de Molière, Mentissa, Werenoi, Nej, Nuit Incolore, le phénomène Skeu Skeu et tous les vrais Numéros 1 de l’année !

Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2023 (source : Yacast, Snep, GFK…) seront là ! Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, des remettants surprises viendront leur décerner les prix.

Parmi les catégories récompensées :