"Tout le monde chante : les stars relèvent le défi" sur W9 vendredi 4 janvier 2024

Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous donne rendez-vous sur W9 jeudi 4 janvier 2024 à 21:10 pour un nouveau numéro de "Tout le monde chante : les stars relèvent le défi".

Comme chaque année pendant les vacances de Noël, "Tout le monde chante : les stars relèvent le défi" est de retour pour une soirée inoubliable pour le plaisir et la bonne cause !

Le meilleur des tubes de l’année et de toujours seront interprétés par les plus grandes stars de la chanson, en duo avec des personnalités. Sous le chapiteau du cirque Phénix, ils ont tous accepté de relever le défi pour soutenir l’association « Tout le monde contre le cancer ».

Lorie a choisi Tout le monde chante pour marquer son grand retour à la chanson en compagnie de Piche La reine des Drag Queens, Emma Daumas a tenu à célébrer les 20 ans de son plus grand tube « Tu seras » en duo avec Lola Dubini, Kareen Guiock Thuram et La troupe de Black Legends électriseront la salle avec une reprise endiablée de Tina Turner !

Les troupes de Molière le spectacle musical et « Je vais t’aimer », Pierre de Maere, Jean-Baptiste Guegan, Stars 80, Kimberose, Dave, Victoria Sio, Nuit Incolore, Joyce Jonathan et bien d’autres seront accompagnés par des artistes et personnalités de tous horizons pour interpréter vos chansons préférées.

Marc-Antoine Le Bret, Laury Thilleman, Laurent Maistret, Sarah Schwab, Jimmy Mohamed, Bun Hay Mean, Laurie Peret ou Gil Alma vont prendre le micro pour chanter aux côtés de stars de la chanson dans une bonne humeur communicative et pour votre plus grand plaisir.

Si vous souhaitez faire un don : https://toutlemondecontrelecancer.com/faire-un-don/