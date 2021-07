“Si les murs du Palais Royal de Madrid pouvaient parler”, mardi 20 juillet sur France 2 avec Stéphane Bern

Mardi 20 juillet à 21:05, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouvel inédit de la collection documentaire “Si les murs pouvaient parler” qui sera consacré au Palais Royal de Madrid.

Né des ruines du grand incendie de 1734 à Madrid, le Palais Royal s'est imposé comme symbole de pouvoir, résidence officielle des rois et bâtiment incontournable du patrimoine historique et artistique espagnol.

Ce palais est deux fois plus grand que le Louvre ou Buckingham Palace ! Plus de 3400 pièces et espaces dont le salon du trône, le salon des Hallebardiers, la salle de Gala avec sa table gigantesque, la chapelle privée du Palais, l’impressionnante collection d’armures, le salon de musique et ses célèbres Stradivarius ou encore les cuisines royales qui à l’époque s’étendaient sur près de 2000 mètres carrés !

Stéphane Bern nous fait visiter ce palais royal et évoque avec nous les illustres personnages qui l’ont habité.

Entre révélations, archives et coulisses, le Palais Royal dévoile ses secrets et nous fait voyager au cœur de la monarchie et au plus proche de l’Espagne.

A découvrir également cet été, trois autres lieux.