« Les secrets des bâtisseurs de pyramides » : série documentaire inédite sur C8 à partir du 29 octobre 2022 (vidéo)

Samedi 29 octobre 2022 à 21:15, C8 diffusera les deux premiers épisodes de la série documentaire inédite « Les secrets des bâtisseurs de pyramides » réalisée par Sigrid Clement et Alain Brunard.

Cette série documentaire se penche sur l’histoire fascinante de l’Egypte des pharaons, grâce aux découvertes archéologiques les plus récentes. Elle montre comment l’organisation sociale de cette civilisation a permis la construction des pyramides et nous plonge au coeur des chantiers de ces monuments spectaculaires, reconstitués en 3D.

Épisode 1 La première pyramide

Construite il y a 4 500 ans sur le plateau de Gizeh, à côté du Caire, la pyramide de Khéops est la seule merveille du monde antique encore debout aujourd’hui. C’est aussi la plus grande pyramide de toute l’histoire, composée de plus de deux millions et blocs de pierre et culminant à 146 mètres de haut.

Avant de réaliser cet exploit, les bâtisseurs égyptiens ont érigé d’autres monuments pyramidaux. La première pyramide de l’histoire est l’édifice à degrés qui domine le complexe funéraire du roi Djéser (-2691 à - 2625 avant J.-C.), à Saqqarah. Cette structure, conçue par le ministre et architecte Imhotep, est bâtie intégralement en pierre, ce qui marque une rupture avec les constructions traditionnelles, élaborées en brique et en pierre.

Djéser établit une puissante administration qui recrute et rémunère les nombreux ouvriers et artisans nécessaires à son élaboration.

Épisode 2 Le pharaon aux 3 pyramides

Fondateur, vers – 2 500 ans avant notre ère, de la IVe dynastie, le roi Snéfrou est un grand constructeur, mais son nom n’est connu que des spécialistes.

Trois pyramides sont érigées au cours des vingt-cinq ans qu’ont duré son règne : la pyramide septentrionale de Dashour, la pyramide de Meïdoum, et la colossale pyramide rhomboïdale de Dashour, qui devait mesurer environ 180 mètres de côté, à la base, et 100 mètres de haut. Cette dernière est st l’une des mieux conservées de l’Egypte grâce à son revêtement calcaire.

Cet épisode montre que Snéfrou a réussi ce triple exploit en réorganisant l’administration royale, dirigée par le vizir.