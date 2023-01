“L'enfer des prisons” : 2 épisodes à revoir mercredi 11 décembre 2023 sur RMC Story

Mercredi 11 janvier 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série documentaire “L'enfer des prisons”: « Pénitencier de Caroline du Nord » et « Prison pour femmes en Californie ».

Immersion au cœur du système pénitentiaire américain. Derrière les barreaux de ces prisons, sont incarcérés des psychopathes et certains des criminels les plus dangereux d’Amérique.

21:10 Pénitencier de Caroline du Nord



Le centre pénitentiaire d'Alexander, en Caroline du Nord, est une forteresse abritant quelques-uns des plus violents criminels américains. Ses règles strictes la font craindre de tous les détenus.

L'établissement a ouvert ses portes en 2004. Cette forteresse est dotée de plus de 1000 cellules. Elle peut compter sur une escouade de 500 surveillants qui veille sur ses pensionnaires, dont beaucoup sont classés parmi les plus violents et les plus dangereux des États-Unis.

22:10 Prison pour femmes en Californie



Situé à Chowchilla, ce pénitencier, en service depuis 1995, est le plus grand établissement pour femmes des États-Unis. Elles sont soumises à des règles de vie aussi dures que dans des prisons pour hommes.

La prison d'Etat de Valley, en Californie, abrite près de 4 000 détenues. Dans ce monde de drogue et de violence, des centaines de bébés sont nés derrière les barreaux.