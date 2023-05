"Florent Pagny - Le combattant" : document inédit diffusé sur W9 mardi 6 juin 2019

Mardi 6 juin 2023 à 21:05, W9 diffusera le documentaire inédit "Florent Pagny, le combattant" réalisé par Vincent Guillot.

Le 25 janvier 2022, Florent Pagny publie sur son compte Instagram une vidéo qui fait l’effet d’une bombe. Le chanteur, alors en pleine tournée à l’occasion de ses 60 ans, annonce être atteint d’un cancer du poumon.

En réaction, nombreux sont les Français qui, émus, saluent le courage de sa démarche. En effet, ce que beaucoup n’osent pas dire, Florent Pagny, lui, le clame souvent haut et fort. Pour preuve, à une époque où les stars qui ne paient pas leurs impôts en France sont mal vus, Florent Pagny assume et en fait même un tube : « Ma liberté de penser », sorti en 2003.

Démêlés avec le fisc, mais aussi chansons coup de poing et histoires d’amour hors normes : ce document va vous raconter l’impressionnante carrière d’un artiste anticonformiste, jamais là où on l’attend et qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Tout commence par un titre à mille lieues des morceaux légers ou festifs qui caracolent en tête du Top 50 à la fin des années 80. « N’importe quoi » évoque la déchéance d’un ami perdu dans la drogue. Avec ce thème délicat, pour ne pas dire tabou, celui qui n’est alors qu’un apprenti acteur réussit à percer dans la chanson. C’est le point de départ d’une longue carrière, jalonnée de succès, mais aussi de sévères déconvenues. Comme en 1990, lorsqu’il sort « Presse qui roule », l’artiste de 28 ans se met à dos la presse people qui fait les choux gras de son idylle avec la jeune Vanessa Paradis, tout juste 17 ans, et ne se prive pas de critiquer leur différence d'âge.

Boudé par les médias, concurrencé par le phénomène Patrick Bruel, Florent Pagny entame une première traversée du désert qui ne prendra fin qu’en 1994 avec « Si tu veux m’essayer ». Et ce n’est peut-être pas un hasard, car, si elle est signée par un certain Sam Brewski, elle cache un auteur de renom : Jean-Jacques Goldman.

Mais ses plus grands tubes, c’est à un autre grand nom de la chanson française qu’il les doit : Pascal Obispo. Le compositeur de « Savoir aimer », « Chanter », « Et un jour une femme » et bien sûr « Ma liberté de penser » sera d’ailleurs le seul, avec sa compagne argentine Azucena, à l’aider financièrement lors de ses problèmes avec la justice pour fraude fiscale. Ces déboires auraient pu durablement écorner l’image de Florent Pagny, mais contre toute attente, le chanteur va conserver une immense popularité. À chaque album, le public est au rendez-vous et adhère à des choix musicaux, souvent audacieux.

En 2012, il devient également une star de télé en occupant l’un des fauteuils du célèbre télé-crochet « The Voice ». C’est d’ailleurs sur le plateau de cette émission que les Français le découvriront éprouvé par la maladie, mais combatif et des projets plein la tête...