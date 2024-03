"Les reines de la route" : le 8ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 28 mars 2024

Jeudi 28 mars 2024 à 21:05 sur 6ter, retrouvez "Les reines de la route" dans le 7ème épisode inédit de la 4ème saison qui ne manque pas de piquant et de caractère...

Retrouverez 5 des plus fidèles de nos reines - Béatrice, Frédérique, Lexie, Leïla et Clotilde - et 6 nouvelles conductrices hors pair : les sœurs Anaïs et Myriam, Estelle, Amélie, Marine et Sabine.

Et cette année, changements et rebondissements vont accompagner nos plus anciennes conductrices : nouvelles entreprises, nouveaux territoires à parcourir et évolutions professionnelles !

Elles vont nous faire explorer des domaines du transport encore inconnus comme le transport de matières dangereuses ou encore nous faire vivre le quotidien d’une conductrice qui va travailler au volant de son camion XXL dans les coulisses de la plus grande course de cyclisme féminin français !

Épisode 7

Amélie a troqué sa citerne et ses matières dangereuses contre un conteneur de film plastique. Avant son départ, elle doit décharger son conteneur pour le remplacer par un autre contenant. Elle débute son trajet de 4h30 pour traverser les Alpes et se rendre en Haute-Loire.

Après avoir dormi sur le site de son client à cause d’une panne d’électricité, Leïla commence sa journée mais casse un paquet lors de son chargement de bois.

Anaïs et Myriam embarquent leurs camions à bord d'un bateau pour se rendre au Danemark. Une fois arrivées, elles traversent le pays et prennent ensuite un second bateau avant d’arriver en Suède, où elles passent le contrôle douanier.

Béatrice quitte sa ville dans le Sud pour commencer une nouvelle mission à Fréjus avec un chargement de déchets industriels broyés.

Estelle termine sa première journée et se rend sur une aire de repos sécurisée où passer la nuit à cause des émeutes. Le lendemain, elle reprend la route mais se perd et n’arrive à joindre personne pour l’aider.