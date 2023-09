Michèle Bernier et Stéphane Plaza viennent de débuter pour M6 la tournage de "En cavale", une fiction de 90 minutes de Lorraine David, Olivier Barma et Alexandre Pidoux, réalisée par Olivier Barma et Alexandre Pidoux.

L'histoire en quelques lignes... Mise à pieds car suspectée de corruption, Suzanne Venturi, une lieutenante de la brigade financière croise malencontreusement la route de Grégoire Guérin, un informaticien bourré de tocs, spécialisé en cyber sécurité et accusé d’avoir détourné 100 millions d’euros à la multinationale qui l’emploie. À cause d’une « boulette » provoquée involontairement par Guérin, Suzanne devient malgré elle la complice de l’homme le plus recherché de France. Leurs destins liés, Suzanne n’a d’autre choix que d’aider Guérin à prouver son innocence, tout en tentant d’échapper à leurs poursuivants. Leur chemin de rédemption sera évidemment semé d’embûches… Le tournage a débuté ce lundi 4 septembre 2023 et se déroule jusqu'au 29 septembre 2023 en région Occitanie. À découvrir en 2024 sur M6.