Valérie Pécresse invitée de “Mission convaincre” ce mardi 31 janvier à 20:50 sur LCI

Ce mardi 31 janvier à 20:50, LCI diffusera le premier numéro de sa nouvelle émission “Mission convaincre” présentée par David Pujadas et Ruth Elkrief.

Pour “Mission convaincre”, les candidats à l'élection présidentielle devront répondre à un défi : celui de convaincre un panel de 6 citoyens abstentionnistes.

Moins de meetings, moins de porte-à-porte et de tractages, moins d'interactions avec le public, face à ce contexte pandémique, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre. Alors que les derniers scrutins en temps de COVID ont accéléré la démobilisation des électeurs, comment enrayer ce cycle abstentionniste ? Comment convaincre les électeurs d'aller voter ?

Pour “Mission convaincre”, chaque candidate et candidat à l'élection présidentielle se prêtera à l'exercice du Grand Oral devant un panel de 6 personnes. Sélectionnés en partenariat avec l'IFOP, ces citoyens, représentatifs de la population française, partagent deux points communs : celui de ne plus croire en la politique et celui d'être éloigné des urnes.

Emission après émission, les 6 membres permanents du panel LCI-IFOP livreront leurs avis et partageront leurs interrogations avec les candidats qui leur feront face. Le premier rendez-vous est fixé ce soir à 20:50 avec Valérie Pécresse, candidate des Républicains.

Une émission d'utilité publique

Présentée par Ruth Elkrief et David Pujadas, qui seront accompagnés des journalistes Paul Larrouturou et Minteh N'Fanteh, “Mission convaincre” donnera la parole à un public qui suscite grandement l'intérêt des élus politiques : les abstentionnistes, qui pour la première fois, auront l'opportunité de longuement échanger avec les candidats sur un plateau tv.

Au fil des émissions, “Mission convaincre” accompagnera les Français pour comprendre cette campagne électorale sous toutes ses coutures.

L'émission en prime time de LCI, sera également à suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne

