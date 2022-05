“Grands Reportages” : « Le business des produits régionaux », samedi 21 mai sur TF1

Sentiment d'appartenance, attachement territorial : 8 Français sur 10 déclarent être fiers de leur région, qu'elle soit de naissance ou d'adoption. Patrimoine culturel, gastronomique, paysages, mentalité : autant de caractéristiques qui créent une histoire et une identité collective.

Pour certains, cette appartenance est même la clé de la réussite. « Un produit de chez nous, fabriqué par nous, et vendu près de chez vous. » Ce slogan résume bien les clés du succès des produits dits régionaux. S'inscrivant dans la tendance du développement durable, l'ancrage local est devenu un vrai argument de vente même au-delà de nos frontières.

Certains ont même décidé de miser sur elle pour réussir !

En pays catalan, la chaussure indémodable, c’est l’espadrille. Mais sur les 12 millions de paires vendues chaque année, seules 3 millions sont produites en France. Une hérésie pour Olivier Gelly, Perpignanais et amoureux de l’espadrille depuis sa plus tendre enfance. “Ici l’espadrille fait vraiment partie de notre patrimoine culturel, mon père il en porte autant l’été que l’hiver, il est tout le temps en espadrilles à la maison et donc j’ai voulu vraiment la retravailler, donner un coup de fraîcheur à ce produit que je vois depuis que je suis petit. Je trouve ça chouette.” En 4 ans, Olivier a réussi à faire de sa marque une valeur montante de l’espadrille. Il va enfin pouvoir relocaliser sa production chez lui, en pays catalan. Les équipes de “Grands Reportages” l'ont suivi depuis l’achat de sa première machine jusqu’à la réalisation de sa première paire 100% catalane.

A l’autre bout de la France, en Normandie, Charles Yvon, lui aussi, a misé sur un trait typique de sa région : la pluie. Il y a deux ans, il rachète à son père la manufacture des parapluies de Cherbourg et son savoir-faire unique.

“C’est vrai qu’à la pointe du Cotentin le temps est parfois musclé. Nos parapluies sont les seuls qui résistent à ces conditions parfois très fortes.” Il veut aujourd’hui créer un parapluie dans un matériau encore jamais testé…Le jean

Dans le Sud de la France, Stéphane, le Marseillais, souhaite relancer une tradition provençale : le poisson fumé de Méditerranée. “Dans 40 ans vous revenez et vous direz moi j’ai connu Stéphane c’est le premier qui a relancé la tradition des poissons fumés à Marseille.” Il espère même conquérir Paris avec une recette de muge fumé, un poisson typiquement marseillais.

Pour se démarquer, Anne et Stéphane ont choisi de miser sur un concept tout nouveau… lancer une gamme de parfums et de cosmétiques à base d’extraits naturels de Bretagne. “La Bretagne, en règle générale on a l’image des galettes, des sablés, on a voulu sortir de ces clichés là pour faire des parfums avec une certaine élégance. Notre rêve, devenir le premier parfum breton d’excellence !” Pour la distribution, ils misent d’abord sur les hôtels de luxe de la région. Mais ils vont découvrir que pour se faire une place dans le monde du luxe… mieux vaut avoir la peau dure.

De la Bretagne à la Provence, de la Normandie à l’Occitanie, Les équipes de “Grands Reportages” ont suivi ces amoureux de leur région, qui chacun, à sa façon, va tenter de la faire rayonner le plus loin possible !