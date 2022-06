“Reportages découverte” dans les coulisses de l'Accord Arena (Bercy), dimanche 5 juin sur TF1

© Jan Zubíček, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Depuis plus de 35 ans l’Accor Arena est le lieu de tous les possibles. Un temple du spectacle de 55 000 m2, au cœur de Paris, pouvant accueillir plus de 20 000 personnes… Et où, chaque jour, un évènement chasse l’autre !

Inaugurée en 1984, sous le nom de “Palais Omnisports de Paris Bercy”, la plus grande salle de la capitale a depuis été copiée dans le monde entier.

De grands artistes ont foulé sa scène : Elton John, Céline Dion et bien sûr Johnny Hallyday, qui y a donné plus de 100 concerts ! Pendant une semaine, les équipes de “Reportages découverte” ont tenté de percer le mystère. Car derrière le show, en coulisse, en régie ou dans les salons VIP, vous allez découvrir une mécanique impressionnante et très bien huilée. Des centaines de personnes qui s’activent de jour comme de nuit pour transformer en quelques heures un dojo géant en terrain de basket puis en salle de concert… Bientôt sa voix résonnera à nouveau : Jean-Baptiste Guégan, son sosie vocal, chantera à l’Arena, pour la première fois : « Je suis venu voir Johnny ici quand j’avais neuf ans. Être là à mon tour, c’est extraordinaire ! »

Un sentiment partagé par Jean, le jeune chargé de l’événementiel de l’équipe du Paris Basket Ball, qui doit y organiser un match, qu’il espère mémorable : « Des conditions comme ça c’est magnifique ! C’est un coup de projecteur extraordinaire pour l’équipe. » Comme chaque année, le festival international des arts martiaux y réunira 8000 passionnés. Mais tout ne se passera pas comme prévu pour Ghislaine, l’organisatrice : « Un des participants prévient au dernier moment pour dire qu'il ne viendra pas… Ça ne nous était jamais arrivé ! » Dès le lendemain, l’Arena sera complètement reconfigurée pour que Vianney puisse jouer devant une salle comble. Les gradins escamotables se dévoileront et des enceintes de plusieurs tonnes s’envoleront au sommet de la salle… Pendant 7 jours et 7 nuits, nous aurons accès à toutes les coulisses et à toutes les difficultés du personnel. Plus de 200 personnes travaillent à l’Arena, 24 heures sur 24 : « C’est une vraie fourmilière ! », de l’avis de Régis, le régisseur. Nous rencontrerons aussi Solenn, qui évolue en rappel 25 mètres au-dessus du sol, pour suspendre le matériel technique : « Il faut un peu de condition physique, ne pas avoir peur du vide et aussi de la technique de travail en hauteur ! »… Ou Mélinda la responsable des espaces VIP : « Vu l’exigence de nos clients, je dois m’assurer sans cesse que tout est nickel dans les loges ! » Toutes et tous déploieront, dans l’ombre, des efforts inouïs pour que la magie opère !