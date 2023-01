“13h15, le dimanche” : La traque de Klaus Barbie 1ère partie, ce 22 janvier 2023 sur France 2

À découvrir dans "13h15 le dimanche" présenté par Laurent Delahousse le 22 janvier 2023 sur France 2, « Klaus Barbie, larmes du crime », une série documentaire en 8 épisodes signée Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Prouveau.

Dimanche, Laurent Delahousse revient sur la traque d'un criminel de guerre allemand, officier de police SS sous le régime nazi : Klaus Barbie, surnommé le "Boucher de Lyon".

Épisode 1 & 2

Cette série inédite en huit épisodes nous plonge au cœur de l’une des pages les plus sombres de notre histoire, avec comme fil conducteur le récit de Monique, qui n'avait que 5 ans lors de son internement à Drancy avec sa famille.

Au cours de ce chapitre qu’elle garde encore en mémoire, elle a croisé le chemin d’un homme qui a longtemps hanté de nombreuses vies : Klaus Barbie, qui fut notamment chef de la Gestapo de Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale, responsable de la mort de 4 500 personnes et de la déportation de 7 000 autres. Le témoignage de Monique nous fait remonter dans le temps…

Après la libération de la France, Klaus Barbie parvient à regagner l'Allemagne, mais une fois le conflit terminé, il est recherché par les alliés. L’étau se resserre autour de lui quand il est repéré par les autorités françaises qui réclament son extradition. En 1951, il quitte l’Allemagne et se dirige vers l’Italie, où il bénéficie de l'aide d’un réseau au cœur du Vatican.

Il est exfiltré vers l'Argentine puis s'installe en Bolivie sous une fausse identité. Dans la capitale bolivienne La Paz, il coule des jours tranquilles avec sa famille... Jusqu'au jour où il est démasqué. Beate et son mari Serge Klarsfeld, surnommés les "chasseurs de nazis", ont enquêté et découvert où il se cache...

Épisodes 3 & 4

Après-guerre, où est passé Klaus Barbie ? Grâce à un réseau d'aide, il a été exfiltré vers l'Amérique du Sud où il semble couler des jours paisibles. Au début des années 1970, il vit avec sa famille dans la capitale bolivienne, La Paz, sous la fausse identité de Klaus Altman. Mais en France, un couple a décidé d’ouvrir plusieurs investigations afin de retrouver la trace de ceux qui ont échappé aux procès au lendemain de la guerre : en 1972, Beate et Serge Klarsfeld le démasquent et découvrent un document qui prouve son implication dans la déportation des enfants d’Izieu.

Monique garde en mémoire chaque instant de son internement à Drancy. Ita-Rosa Halaunbrenner, juive polonaise rescapée de la Shoah et mère d'enfants d'Izieu, n’a elle non plus rien oublié : elle a perdu trois de ses bambins et son mari sur ordre de Klaus Barbie. En mars 1972, avec Beate Klarsfeld, elle prend la direction de la Bolivie, alors une dictature militaire. Ce pays hébergerait-il d’anciens criminels de guerre ?