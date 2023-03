"13h15 le samedi" du 25 mars 2023 : « Et au milieu coulent leurs rivières » sur France 2

Au sommaire de "13h15, le samedi" du 25 mars 2023 présenté par Laurent Delahousse sur France 2, « Et au milieu coulent leurs rivières » un reportage de Thibault Pomares, Frédéric Capron et Oktay Sengul.

"13h15 le samedi" vous propose un rendez-vous que des milliers de Français ne manqueraient pour rien au monde : l’ouverture de la pêche à la truite le 11 mars dernier.

Cette année, un constat : le manque d’eau dans les rivières est indéniable, et les associations de pêche s’inquiètent. Comment vont nos cours d’eau et toute la vie qu’ils abritent ? Comment en prendre soin ?

En Ardèche et dans les Hautes-Alpes, le magazine est allé à la rencontre de Julien, Véronique et Florian, des pêcheurs "à la mouche" qui sont partisans du "No Kill" ("ne pas tuer" en anglais), une pratique qui consiste à relâcher vivants tous les poissons pêchés.

Bien plus qu’un effet de mode, cette façon de pêcher est un sport, un geste, une philosophie. Elle milite pour une pêche plus raisonnable, respectueuse et vertueuse, et pour que la truite sauvage de nos cours d’eau ne devienne pas un souvenir.