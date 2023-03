Nouveau décor pour le 12.45 et le 19.45 sur M6 à partir du 17 avril 2023

Lundi 17 avril 2023, l'info sur M6 va évoluer avec la mise à l'antenne d'un nouvel habillage dans un décor repensé qui va plonger les téléspectateurs au coeur de l'information dans les éditions du 12.45 et du 19.45.

Depuis leur lancement, le “12.45” et le “19.45” ont su innover et même surprendre en utilisant les technologies les plus avancées pour informer de façon moderne : présentation debout, plateau épuré, réalité augmentée et place essentielle laissée à l’image...

En proposant le “Expliquez-nous” ou en étant les premiers JT à lancer une rubrique sur les Fake news en 2017, les journaux d'M6 ont régulièrement cassé les codes pour proposer une information claire et accessible. Le 17 avril prochain, ces journaux feront peau neuve en gardant l’ADN qui fait aujourd’hui leur succès : l’innovation.

Les téléspectateurs retrouveront les différentes éditions du journal dans un décor repensé. Avec un écran plus grand atteignant les 100 m2 et un plateau virtuel de près de 600 m2 , les téléspectateurs seront plongés au cœur de l’information. Les nouvelles technologies intégrées proposeront encore plus de réalité augmentée au service de l’éditorial. L’ensemble du travail a été créé et réalisé en interne, piloté par Jean-Marie Julhes, directeur artistique M6 et RTL.

À travers des mouvements de caméras spécifiques et des pans entiers de décors repensés, cette réalité augmentée proposera des décors spécifiques pour chacune des nouvelles rubriques. Ce mode d’expression journalistique aide le téléspectateur à visualiser ce qui ne peut pas être filmé. Une bonne façon de mettre en avant le nouveau travail éditorial proposé par les équipes de la rédaction.

Ces innovations permettent une information plus pédagogique, plus moderne et plus dynamique pour rester en adéquation avec les attentes des téléspectateurs.