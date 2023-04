"13h15 le dimanche" : Michel Neyret « La chute d'un grand flic » ce 16 avril 2023 sur France 2

Ce 16 avril 2023, Laurent Delahousse vous proposera dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « La chute d'un grand flic », une série en 4 épisodes signée signée Morgane du Liège, Vincent Barral et Fanny Martino, racontée par Olivier Marchal.

"13h15 le dimanche" revient cette semaine sur le parcours de Michel Neyret, ex-policier de renom et chef de la Brigade de recherche et d'intervention pendant plus de vingt ans. Un parcours tumultueux, marqué par des réussites, des échecs et une condamnation pour corruption, trafic ce stupéfiants et association de malfaiteurs. Une histoire racontée par Olivier Marchal.

Une plongée dans le récit d’un parcours hors normes au sein de la police judiciaire, celui de Michel Neyret, un "flic à l’ancienne". Il compte à son actif plus de trente ans de carrière, dont vingt à la tête de la Brigade de recherche et d’intervention de Lyon, spécialisée dans la traque des braqueurs.

A l’époque, dans les années 1980, la ville est considérée comme la capitale du crime : les arrestations s’enchaînent, les réseaux de trafiquants tombent, autant de succès qui lui valent une reconnaissance de la grande "maison Police". Ses méthodes : planques, filatures, indics… sans lesquels il n’y a pas de belles affaires. A cette période, il est considéré par beaucoup comme le meilleur flic de France.

Michel Neyret prend donc ses marques à Lyon et va développer la fameuse BRI, la Brigade de recherche et d’intervention, communément appelée l'Antigang. Lyon, cette ville qu’il aime tant, il va finir par la connaître par cœur, en la sillonnant jour et nuit à la recherche de confidences et d’indices sur des affaires en cours.

En 2016, il connaît des ennuis avec la justice : l’ex-star de la police judiciaire lyonnaise est condamnée pour corruption, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Car au fil du temps, les voyous sont devenus ses amis. Michel Neyret a-t-il franchi la ligne jaune ? Ou a-t-il juste suivi son instinct, quitte à flirter avec les limites, comme il le revendique ?