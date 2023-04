"Grands Reportages" « Croisières : Larguez les amarres », épisode 2, samedi 22 avril 2023 sur TF1

Samedi 22 avril 2023 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera dans "Grands Reportages" le 2ème épisode de « Croisières : Larguez les amarres » réalisé par Auriane Baudin, Lily Eclimont et Pierre Gault.

Le secteur de la croisière a bien failli sombrer pendant la pandémie mais il repart de plus belle ! Les compagnies rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouvelles formules à leurs clients. Croisières fluviales, maritimes ou en voilier, les équipes de "Grands Reportages" ont sillonné les mers et les océans du monde pour raconter cette renaissance dans une série exceptionnelle de 4 épisodes.

Du paquebot de 5000 personnes en Méditerranée, à l’embarcation en bois sur le Rio Negro, nous suivrons clients et membres d’équipages, sur six bateaux et six destinations extraordinaires, dans leurs missions parfois presque impossibles, pour faire de ces voyages embarqués, le souvenir d’une vie.

Épisode 2

Alors que la croisière en Amazonie se terminera en apothéose pour les voyageurs français, au milieu d’une faune et d’une flore luxuriante, nous retrouverons Éric, Nathalie et leurs deux filles, durant leur voyage surprise en Méditerranée sur le paquebot “Bellissima” de la flotte MSC.

La famille originaire de Grenoble profite à 100 à l’heure des multiples activités de ce village flottant, grâce notamment à Andrei, l’infatigable assistant du directeur de croisière. Le jeune brésilien, qui ambitionne de devenir numéro 1, doit être capable de déjouer les pires situations et notamment le mauvais temps et la houle qui s’est invitée sur le bateau. Pour la première fois de sa carrière, Andrei devra également préparer et animer l’un des plus gros spectacles du navire avec une cinquantaine de chanteurs et de danseurs… “Avant d’entrer sur scène, j’ai toujours un peu le trac. En général, c’est plutôt bon signe !”

Le navire fera halte dans le port de Valence, où Éric et Nathalie débarqueront pour une visite au pas de course… Dans le plus grand secret, Éric échafaudera un plan pour épater son épouse, jusqu’alors réticente à ce genre de voyage. “Habituellement je choisis une destination pour une semaine et c’est moi la guide de la famille ! Là avec toutes ces activités on ne sait pas où donner de la tête mais ça va parfois un peu trop vite…”

En Norvège, l’Express Côtier poursuivra sa route, sous -20 degrés, et accostera à Trondheim, dernière étape de ravitaillement avant le cercle polaire et des fjords coupés du monde. Nous découvrirons les coulisses de ce navire historique qui fait vivre depuis 130 ans l’économie du pays… Car avant d’être un bateau de tourisme, ce fleuron de la culture norvégienne sert de liaison entre le Sud et le Nord, véritable « bus maritime » pour les travailleurs mais aussi pour les familles souhaitant rendre visite à leurs proches des fjords isolés.

L'hôtel manager, Magne Gjervik, est sur le quai pour recevoir toutes les provisions nécessaires : “Nous ne devons rien oublier car nous serons ensuite coupés du monde pendant 7 jours. Le quotidien des locaux en dépend !” Si la logistique est particulièrement millimétrée, c’est aussi parce que ces cargaisons sont plus chargées que d’habitude. Le navire fête cette année ses 130 ans et l’équipage s’apprête à organiser une soirée événement…

En 8 ans, le nombre de touristes tricolores à bord a triplé. La compagnie a donc embauché une guide francophone, Sophie. Sur le quai du bateau, Marianne et Jacques assistent avec elle, émerveillés et bien emmitouflés, au passage du cercle polaire. Marianne est aux anges : “il ne manque plus que les aurores boréales, ce soir, pour mon anniversaire !”

A 4000 km de là, vous assisterez également aux premiers pas de Codi, un jeune Breton de 25 ans qui vient de lancer sa toute nouvelle compagnie de croisière en France et en catamaran ! Le morbihannais a investi toutes ses économies, aidé par une cagnotte participative en ligne, pour acheter un bateau qu’il est allé chercher en Sardaigne. “Il m’a fallu 3 semaines de navigation pour le ramener à bon port. Il est idéal pour les croisières que je veux proposer, mais c’est aussi un sacré investissement. Je n’ai pas le droit à l’erreur, je ne veux pas décevoir les gens qui m’ont aidé ”. A cette pression financière, s’ajoute aussi pour Codi un travail considérable au quotidien, aussi bien en mer que sur terre. Seul commandant à bord de son catamaran, le jeune homme doit également gérer l’entretien, le nettoyage, les ravitaillements, les réservations… Il se donne trois mois pour savoir si son offre de faire découvrir autrement le Golfe du Morbihan et ses îles fonctionne.