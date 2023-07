Hommage à Jane Birkin sur ARTE mercredi 23 juillet 2023 et sur ARTE.fr

Suite à la disparition de Jane Birkin, ARTE vous proposera de voir ou de revoir mercredi 23 juillet 2023 à 15:40 "La moutarde me monte au nez", un film de Claude Zidi sorti en 1974.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre Durois, brave professeur de mathématiques dans un lycée de jeunes filles à Aix-en-Provence est également le fils (et parfois le prête-plume) du maire de la ville, le chirurgien Hubert Durois, et l'ami (et parfois le prête-plume) de Patrick, le photographe d'un journal à scandales que dirige Albert Renaudin, le concurrent d'Hubert Durois au poste de maire.

Un jour, ses élèves, pour lui faire une blague, échangent le contenu de trois dossiers contenant des copies à corriger, un discours de son père et un article pour Patrick sur l'actrice Jackie Logan. Tout s'en trouve chamboulé et Pierre arrive tant bien que mal à rétablir la situation. Pourtant, au moment de récupérer les copies qu'il avait données par erreur à Patrick, Pierre se retrouve sur le tournage du film de Jackie, un western intitulé Calamity Jane, puis par un concours de circonstances finalement chez elle où il passe la nuit.

Le lendemain, la presse à scandale fait ses gros titres de cet événement au grand désarroi de Hubert Durois (car cela constitue un camouflet dans le cadre de sa campagne contre Renaudin) et de Danielle, la fiancée de Pierre...

Avec : Pierre Richard, Jane Birkin et Claude Piéplu.

Autres hommages sur Arte.fr dès à présent :

Le concert emblématique de Jane Birkin en 1991 au Casino de Paris en hommage à Serge Gainsbourg disparu quelques mois plus tôt.

Blow Up spécial dédié à la chanteuse et actrice, réalisé par Laetitia Masson.