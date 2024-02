"Télématin" mercredi 15 février 2023 : les invités de Johanna Ghiglia & Thomas Sotto sur France 2

Johanna Ghiglia et Thomas Sotto vous donnent rendez-vous en direct sur France 2 lundi 12 février 2023 à partir de 06:30 pour un nouveau numéro de "Télématin". Voici les invités qui seront reçus dans l'émission.

De l’info et de la bonne humeur… 7 jours sur 7 ! Du lundi au jeudi, vous retrouvez, dès 06:30, Thomas Sotto et Julia Vignali. Et du vendredi au dimanche, c’est au tour de Damien Thévenot et Maya Lauqué de dynamiser vos réveils.

Les invités reçus dans “Télématin” mercredi 15 février 2024 présenté par Johanna Ghiglia & Thomas Sotto :

07:15 : Audrey Millet, historienne et autrice "Livre noir de la mode".

07:40 : Les 4 vérités : Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation.

08:15 : Yohann Barbe, porte-parole de la FNSEA.

09:00 : Laurent Lafitte, pour le film « Le Molière imaginaire » au cinéma le 14 février 2024 et la pièce "Cyrano de Bergerac" à la Comédie Française.