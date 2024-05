Grands Reportages - L'enfer du décor, dimanche 12 mai 2024 sur TF1

Dimanche 12 mai 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir « L'enfer du décor », un document signé Clémence Bragard et Lola Collombat.

Qu’ils préparent des soirées de folie, un bal de princesse ou un dîner unique en pleine nature, les organisateurs d’évènements partagent la même vocation : faire rêver. Mais avant cela, ils doivent imaginer, planifier, tester.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces petites mains qui, en coulisses, s’affairent pour que tout soit parfait le jour J.

En Corse, le restaurateur Jean-Antoine Ottavi installe ses tables d’exception dans le maquis sauvage. Cette année, une exigeante cliente locale l’a mis au défi de trouver un nouveau décor : « Ce sont les clients les plus redoutables, parce qu’ils sont nés là, ils ont tout vu ici, donc à satisfaire, c’est compliqué ! ». Pour faire du rêve de sa cliente une réalité, Jean-Antoine va grimper des montagnes, se déplacer à dos d’âne, passer des heures pour trouver l’endroit idéal, celui où il pourra à la fois dresser une table unique avec une vue époustouflante et transporter les 400 kilos de matériel de sa cuisine ambulante.

A Barcelone, Emma Ernult, n’a que 24 ans. Pourtant elle organise déjà des soirées de folie. Mais pour se développer encore et devenir la reine de la nuit Barcelonaise, elle voudrait impressionner un duo d’influenceurs. Pour cela elle va tenter un gros coup : faire venir des centaines de jeunes, des dj de renom…sur un bateau. « On a du stress, bien sûr, parce qu’on veut que ça se passe bien et que les gens profitent… »

Près de Poitiers, Sophie Gros a un rêve qui pourrait paraitre plus modeste…et pourtant. Elle voudrait organiser un somptueux bal à la viennoise. Mais au cœur du Poitou et au XXIeme siècle cela va vite devenir un pari fou. Entre répétitions, confection des robes et choix du lieu, réaliser ce rêve d’enfant ne s’annonce pas de tout repos : « Je me suis rendue compte qu’un château avec une salle de bal, ça n’existait pas vraiment par ici… »

Enfin, en Lorraine, Billel Athmani doit faire sortir de terre un restaurant éphémère, à l’occasion du plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Objectif : pouvoir produire des milliers de repas sur une piste d’aviation : « Il va falloir tout ramener, du tuyau d’eau jusqu’à la rallonge électrique, parce que là, il n’y a absolument rien. On va devoir faire quasi des miracles ! »

Pour offrir à ceux qui leur font confiance des instants parfaits dans des décors de rêve, ces quatre courageux s’apprêtent à relever tous les défis…