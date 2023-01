“Enquête Exclusive” en Arabie saoudite dimanche 8 janvier 2023 sur M6

Dimanche 8 janvier 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête exclusive” dont le thème sera « Tyrannie et modernité : voyage au cœur de la mystérieuse Arabie saoudite ».

Longtemps considéré comme l’un des pays les plus répressifs et les plus fermés du monde, l’Arabie saoudite joue aujourd’hui la carte de l’ouverture. Depuis quelques années, ce royaume recouvert de déserts qui compte 35 millions d’habitants, a entrepris de nombreuses réformes, sous l’impulsion du prince héritier Mohammed Ben Salmane. 3 000 milliards d’euros ont été investis pour bâtir des centrales solaires ou faire sortir du désert des projets immobiliers futuristes.

À Ryad, la capitale, de spectaculaires gratte-ciels concurrencent ceux de Dubaï aux Émirats arabes unis. Ses habitants peuvent même profiter de pistes de luge dans une ville située au cœur des sables. Un vent de modernité souffle aussi sur les mœurs. Désormais, les femmes peuvent se dévoiler, voyager seules, faire du vélo ou conduire, et acquérir un peu plus d’indépendance. Après 35 ans d’interdiction, les cinémas ont rouvert et les Saoudiens découvrent les blockbusters américains même si, wahabisme oblige, de nombreuses scènes restent censurées.

Dans tout le royaume, les jeunes commencent à danser, à condition de se faire discret. Muhanned, un des premiers DJs du pays, flirte avec la loi et ne sait jamais comment va se finir la soirée. L’Arabie saoudite compte aussi sur son patrimoine naturel et archéologique pour attirer les touristes et favoriser son développement économique. Dans le nord, les vestiges d’al-Ula accueillent leurs premiers visiteurs, conquis par la beauté époustouflante du site. On y loge au cœur des dunes dans de sublimes palaces, mais l’alcool est encore interdit dans le pays.

Malgré ces avancées sociétales, le pays reste ancré dans le conservatisme. Certaines traditions bédouines sont immuables, comme ce concours de beauté pour chameaux, où les propriétaires sont prêts à tout pour gagner. Notamment à injecter du botox dans le visage des chameaux pour les rendre plus beaux.

Si Mohammed Ben Salmane semble être en passe de faire entrer l’Arabie saoudite de plain-pied dans la modernité, le prince héritier réprime toute forme de contestation. Son régime musèle les opposants politiques et emprisonne les militants des droits de l’homme. Monarchie absolue et islamique, le pays applique la charia de façon radicale. On peut y être exécuté pour adultère, viol, homosexualité, mais aussi pour rébellion politique. La flagellation et la lapidation des femmes adultères n’ont pas disparu de la loi.

De Djeddah la cosmopolite, à la futuriste Ryad, en passant par le désert du Rub al-Khali, entre réformes et répression, plongée dans le mystérieux royaume saoudien.