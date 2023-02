"Zone Interdite" : « Fin du gaspillage, la maison 100% recyclée » dimanche 12 février 2023 sur M6

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 12 février 2023 à 21:10 pour découvrir un inédit du magazine "Zone Interdite" consacré à la maison 100% recyclée.

C’est un chiffre consternant : chaque année, plus d’un million de tonnes de matériaux de construction neufs ou en parfait état sont jetés à la benne par le secteur du BTP ! Un gaspillage incompréhensible alors que les ressources se font de plus en plus rares et que les particuliers subissent pénuries et hausses des coûts pour leurs chantiers.

Mais aujourd’hui, qu’il s’agisse des matériaux, des meubles ou de la décoration, il est possible de lutter contre cet immense gâchis. Les équipes de "Zone Interdite" ont suivi des Français qui par conviction écologique ou par nécessité économique ouvrent un nouveau champ au marché de la seconde main, celui de la maison.

À Toulouse (Haute-Garonne), Édouard est le fondateur d’un nouveau type de recyclerie. Portes, fenêtres, lavabo, carrelage : dans son immense entrepôt, on trouve tout ce qu’il faut pour construire ou retaper sa maison… de seconde main ! Il récupère cent tonnes de matériaux en parfait état tous les ans pour les revendre aux particuliers à des prix défiants toute concurrence. Fortes de leurs succès, ces initiatives essaiment sur tout le territoire !

À Lyon (Rhône), Paul et Charlotte sont en train de rénover entièrement leur nouvel appartement et ils viennent de mettre la main sur une pépite : un authentique parquet récupéré dans un gymnase de collège, état impeccable ! Mais il va falloir se retrousser les manches. Les lattes portent encore les traces de peinture des terrains de basket-ball, il faut les poncer : mille huit cents lattes en tout. Nous suivrons leur chantier.

À Tourcoing (Nord), Vianney s’est lancé un sacré défi. Il se donne trois mois pour meubler et décorer entièrement une immense ferme transformée en brasserie et salle de spectacles, uniquement avec des objets de seconde main. Sa quête s’apparente à une chasse aux trésors. Tables, radiateurs en fonte et bar centenaire : il va dénicher des pépites, et rien ne sera neuf !

Pour sensibiliser ses enfants à l’intérêt de l’économie circulaire, Doriane teste de nouvelles méthodes. Pour désencombrer ses placards, elle organise un vide-maison : un nouveau concept venu des États-Unis. Et alors que son sèche-linge vient de tomber en panne, plutôt que d’en racheter un neuf, elle va faire appel à la société Murphy, spécialisée dans les réparations.

Entre débrouillardise, ingéniosité et nouvelles manières de consommer : rencontre avec les pionniers de la maison 100% recyclée qui nous aident à limiter le gaspi.