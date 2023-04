"Envoyé Spécial" jeudi 13 avril sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 13 avril 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Assurances : au secours mon contrat a été résilié !

Un bris de glace sur votre véhicule ? Un accident dont vous n’êtes pas responsable ? Vous avez été victime d’inondations ? Gare à vous… Car en cas de malchance et de nouveau sinistre, vous risquez la résiliation !

C’est la mésaventure que viennent de connaitre Akli et Axelle. Comme eux, près d’un million de Français ont vu leur assurance résiliée l’an dernier. En 2022, les assureurs ont versé plus de 50 milliards d’euros d’indemnisations dont 10 milliards rien que pour les catastrophes naturelles… Trois fois plus que l’an passé. Alors ils traquent les poissards et les mauvais clients. Malheur à celui qui n’est pas rentable.

Envoyé spécial a suivi le parcours du combattant d’Akli, en quête d’une nouvelle assurance automobile. Mais aussi, celui de Marie-Jeanne, qui a perdu son contrat habitation après les inondations dans l’Aude.

L'équipe du magazine s’est infiltrée dans l’un des plus grands groupes d’assurance de France pour découvrir comment sont décidées en interne ces résiliations qui nous menacent en cas de malchance.

Un reportage de Wendy Zbinden, Julien Merci et Justine Rousseaux.