"Envoyé Spécial" jeudi 25 mai 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 25 mai 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Dans la tête d'Elon Musk

C’est une personnalité très controversée qui a rompu tout contact avec les médias depuis qu’elle est sous le feu des critiques. La perte de la moitié de sa fortune en 2022, les difficultés de Tesla, l’accusation de manipulation du cours de la Bourse sur Twitter, d’encouragement à un management toxique au sein de ses entreprises, du sacrifice de 1 500 animaux cobayes dans le cadre de ses recherches en neurosciences ou encore son combat « contre le politiquement correct » via le rachat de Twitter…

Quel est le vrai visage d’Elon Musk ?

Le multimilliardaire a bâti sa légende à San Francisco en créant une dizaine d’entreprises tournées vers les nouvelles technologies : Paypal, site de paiement en ligne, Tesla – deux tiers des véhicules électriques vendus aux USA –, The Boring company – qui creuserait des tunnels pour lutter contre les embouteillages –, Space X, le nouveau géant de l’espace dont le plan est de coloniser Mars, ou encore Neuralink, la dernière-née et la plus secrète, chargée de développer des implants cérébraux…

Pour Elon Musk, obsédé par la fin du monde, seul un développement humain et technologique illimité sauvera notre civilisation.

Mais qu’y a-t-il dans la tête de cet entrepreneur infatigable qui bouscule l’ordre établi ? Est-il un génie visionnaire, un apprenti sorcier ou un patron mégalo ?

Au travers de documents et de témoignages exclusifs, dont celui de son père, des Etats-Unis à l’Afrique du Sud, Envoyé Spécial est parti à la conquête d’Elon Musk.

Un reportage signé Pierre Monégier, Edward Bally, Élodie Delevoye et Benoît Sauvage.

Meurtre en Isère : au coeur d'un procès d'assises

Habituellement, les caméras restent à la porte de cette salle d'audience où des vies basculent. Exceptionnellement les équipes d'Envoyé Spécial ont obtenu l'autorisation de filmer un procès en appel dans une cour d’assises dans son intégralité. Celui d'un "crime de sang sur une femme commis par son conjoint". L'histoire d'une procédure de divorce, entre deux parents de cinq enfants, qui se mue en drame. L'accusé récuse toute préméditation. Pourtant selon les parties civiles, filles, sœurs et nouveau compagnon de la victime, cette nuit-là ne doit rien au hasard. Alors s'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat ? En première instance, la préméditation n'a pas été retenue. Qu'en sera-t-il lors de ce procès en appel ?

Ce document inédit est aussi l'occasion de décrypter en détail un procès d'assises. Comment travaillent réellement celles et ceux qui font fonctionner cette cour ? Comment est-elle constituée ? Qui sont les juges et quel est le rôle de chacun ? Envoyé Spécial vous emmène aux assises, au cœur de cette juridiction qui inflige les peines les plus lourdes.

Un reportage de Floriane Chaume et Chloé Vienne produit par Cover Films.