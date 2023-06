"Envoyé Spécial" jeudi 15 juin 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 15 juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Cette semaine, "Envoyé spécial" propose une nouvelle émission thématique : la « Spéciale d'Envoyé ». Toute une émission conçue autour de la passion française pour nos amis à quatre pattes : des enquêtes, des reportages et des plateaux inédits, tous consacrés à nos « Très chers animaux ! ».

Seniors : la mine d'or de nos campagnes

7 millions de personnes isolées en France, dont près de la moitié a plus de 60 ans. Conséquence : le secteur de l’aide à la personne n’a jamais été aussi florissant. C'est particulièrement vrai dans la Creuse où 40% de la population a plus de 60 ans et où seulement 1 senior sur 10 bénéficie d’une aide à domicile. Entre startups, embauches de jeunes, familles d’accueil ou encore actions pour réduire l’isolement de nos aînés, tout est bon pour faire du département le plus rural de France, un modèle du service à la personne.

Patricia, éleveuse de chèvres, est devenue depuis quelques mois famille d'accueil pour Marja, 77 ans. Pour l'une, c'est un complément de revenu (1600 euros par mois) indispensable à la survie de son exploitation... pour Marja, qui ne pouvait plus vivre seule chez elle, c'est une nouvelle vie sereine et une belle amitié qui est en train de naître avec son hôte.

Renée, 92 ans, vient, elle, d'emménager chez Isabelle, 36 ans, et ses deux enfants. Là encore, la compensation financière a, au début, motivé la décision d'Isabelle... mais au final, elle est heureuse d'avoir trouvé une "grand-mère" de substitution pour ses enfants.

Sylvie Gressier, 61 ans, a monté AMD (Aide et Maintien à Domicile) dans l'Indre et vient d'ouvrir une succursale à Dun dans la Creuse. Toilette, ménage, repas, démarches administratives... ses 30 salariés aident les personnes âgées dans leur quotidien. Et elle cherche encore à recruter.

Un reportage d'Hélène Gautier, Victor Bachtik et Aurélie Sanner.