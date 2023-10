"Sous contrôle" : mini-série inédite avec Marie Drucker ce jeudi 5 octobre 2023 sur ARTE

Propulsée ministre des Affaires étrangères, une directrice d'ONG respectée découvre les coulisses absurdes de la diplomatie. Une série comique et frondeuse sur l'exercice du pouvoir, portée par une Léa Drucker jubilatoire, à découvrir sur ARTE ce jeudi 5 octobre 2023 à partir de 20:55.

Voyage en absurdie

L'humanitaire est-il soluble dans la politique ? C'est la question que pose, avec beaucoup de malice, le parcours de Marie, contrainte de revoir ses convictions morales à la baisse lors d'un séjour sous les ors de la République.

Sous contrôle part d'une situation dramatique pour mieux dépeindre un monde politique décalé, où les impératifs de la communication triomphent allègrement du bon sens. "L'époque n'est pas au débat mais au clash", explique à Marie sa pragmatique conseillère. Dont acte : après avoir enchaîné les bévues, la débutante va apprendre à maîtriser les règles du jeu et tenter de les employer à bon escient.

Aux manettes de l'écriture de cette série, l'auteur belge Charly Delwart insuffle un humour anglo-saxon à cette satire où les réunions de crise se font dans des placards à balais et où les terroristes font remplir à leurs otages des questionnaires de satisfaction.

Devant la caméra d'Erwan Le Duc, (Perdrix), les comédiens interprêtent avec jubilation des dialogues sagaces (frôlant parfois l'absurde). En tête, Léa Drucker lâche prise de manière réjouissante au fil des épisodes, à mesure que son personnage est dépassé par les événements.

20:55 Épisode 1

Dirigeante appréciée de la célèbre ONG Docteurs du monde, Marie Tessier allie l'idéalisme à l'efficacité. Le président de la République lui demande de remplacer au pied levé le ministre des Affaires étrangères, qui vient de faire un burn-out. Secondée par son fidèle bras droit Harold, Marie est confrontée dès son arrivée à une prise d'otages menée par une organisation terroriste au Sahel. Le président souhaite que cette affaire soit résolue dans le plus grand secret. Plongée dans un environnement où l'absurdité se mêle à une incompétence généralisée, Marie tente de se persuader que tout est sous contrôle…

21:25 Épisode 2

Sur la base d'un questionnaire loufoque envoyé par l'État français, les terroristes de l'organisation AIAO fournissent des preuves de vie des otages. Marie lance un processus de négociation en "concertation" avec les autres ministres européens concernés par l'affaire… Un accord est laborieusement trouvé et le versement doit impérativement rester secret. Marie annonce la nouvelle de la libération des otages aux familles alors que l'argent fait demi-tour avant d'atteindre sa destination.

21:55 Épisode 3

L'affaire des otages fait maintenant la une des médias. Cible des moqueries de l'opinion, Marie accumule les maladresses tandis qu'en privé sa fille lui reproche son absence. La situation lui échappe définitivement lorsque les autres ministres européens décident de négocier de leur côté la libération de leurs ressortissants. À bout, Marie est à son tour au bord du burn-out…

22:25 Épisode 4

Marie tente d'utiliser ses succès dans le domaine humanitaire pour reprendre la main sur l'affaire des otages. Furieux, le président la somme de donner une conférence de presse pour rétablir une version officielle. Coachée par sa conseillère en communication, Marie change de tactique, et s'attire les foudres de son petit ami, Thomas.

22:55 Épisode 5

Marie et son adjoint Harold sont relégués au ministère des Sports. Marie veut continuer à suivre l'affaire des otages, mais son successeur la méprise et le président l'ignore. Cependant, la valse des ministres suscite le mécontentement des terroristes qui demandent à traiter avec elle. Marie conclut la négociation et pense tenir sa revanche, avant de comprendre qu'on ne lui a pas tout dit…

23:20 Épisode 6

Déterminée, Marie parvient à rejoindre le repaire des terroristes d'AIAO au Sahel en prétendant qu'elle est envoyée par la France pour négocier. Le président est coincé : il doit annuler l'opération militaire secrète et envoyer un avion avec la rançon. Mais les otages avaient planifié une évasion justement cette nuit-là…