La recrue - Résumé des épisodes 3 & 4 diffusés sur TF1 lundi 13 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de "La recrue", une série inédite avec Thierry Neuvic et Ethann Isidore.

L'histoire en quelques lignes...

A tout juste 18 ans, Kevin Lorin, orphelin de banlieue parisienne formé par les pires escrocs, est devenu un arnaqueur de haut-vol, un Arsène Lupin en puissance. Alors que la police intervient sur l’une de ses escroqueries sur la côte Basque, il renonce à fuir et se rend à la surprise générale : il préfère raccrocher les gants avant qu’il ne soit trop tard.

Cette retraite anticipée va prendre un tournant inattendu lorsque la commissaire le recrute pour une infiltration très spéciale dans une affaire d’homicide. Suite à cette expérience « kiffante », il va n’avoir plus qu’une idée en tête : devenir flic ! Après tout, il n’y a pas meilleur que lui pour « arnaquer » les criminels !

Mais son arrivée tonitruante au commissariat ne va pas faire l’unanimité : s’il pourra compter sur la confiance de la commissaire Trinquant et la bienveillance de sa jeune collègue Sofia pour qui il a un indéniable crush, tout sera beaucoup plus compliqué avec le Capitaine Vincent Béraud, un homme d’expérience et flic d’exception quelque peu rigide mais toujours irréprochable, qui ne supporte pas que ce gamin imprévisible et hors de contrôle soit dans ses pattes constamment. Un gamin qui ravive également chez lui d'anciennes blessures...

Pourtant, ce duo atypique ne va pas tarder à faire des étincelles, entre courses-poursuites dangereuses et infiltrations périlleuses…

21:10 Épisode 3 Trop belle pour toi

Suite au meurtre de la gagnante du concours “Miss Dunes”, Vincent et la commissaire Trinquant décident d’infiltrer Kevin et Jeanne au sein de la prochaine élection régionale de Miss. Ils espèrent ainsi coincer le meurtrier avant qu’il ne sévisse à nouveau…

22:15 Épisode 4 Retour au lycée



Un surfeur est retrouvé noyé. Il s’agit du meilleur ami du fils de Vincent, lequel n’a pas donné signe de vie depuis deux ans. Pour Vincent, ce meurtre est forcément lié la disparition de son fils. Ecarté de l’enquête, il va envoyer Kevin au lycée pour infiltrer la bande d’amis surfeurs et découvrir ce qu’ils cachent.