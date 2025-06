"Enquêtes au paradis", deux épisodes inédits diffusés sur France 2 à partir du lundi 30 juin 2025 (vidéo)

Lundi 30 juin 2025 à 21:10, France 2 vous diffusera deux nouveaux épisodes de la policière inédite : "Enquêtes au paradis".

Dans cette série dérivée de Meurtres au paradis, on retrouve les ingrédients de la série d’origine, à la différence que l’héroïne ne débarque pas en terre inconnue, mais au contraire elle retrouve son pays et la petite ville qu’elle a quittés précipitamment six ans auparavant. Ce retour au bercail ravive son lot de souvenirs plus ou moins agréables et engendre des retrouvailles un peu compliquées, notamment avec son ex-fiancé Glenn, qu’elle a quitté le jour de leur mariage, et avec son ex-belle-mère et ex-patronne, qui dirige le poste de police de la ville.

Cet endroit paradisiaque sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud est le théâtre de meurtres complexes, que Mack va tâcher de résoudre à l’aide de sa nouvelle équipe : le lieutenant Colin Cartwright, un Anglais expatrié en Australie, l’agent Felix Wilkinson et Reggie Rocco, une ancienne prof reconvertie en bénévole auprès de la police.

21:10 Épisode 1x03 Au bout du rouleau

En rentrant de déjeuner, trois coiffeuses découvrent leur patronne morte étranglée dans son bureau. Mais l'arme du crime reste un mystère que Mackenzie est bien décidée à démêler.

22:00 Épisode 1x04 Un climat mortel

Quand un activiste écologiste est retrouvé mort lors du blocage d'un chantier d'abattage, Mackenzie et son équipe doivent comprendre comment la victime a pu être tuée alors qu'elle avait elle-même enchaîné les suspects à une pelleteuse avant de mourir.