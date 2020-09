“Fort Boyard” : l'équipe Maud Fontenoy a remporté 16 910 € samedi soir sur France 2

Samedi 12 septembre dès 21:05, France 2 proposait le 10ème et avant-dernier numéro de l'été de “Fort Boyard” dans lequel les candidats jouaient pour pour la Maud Fontenoy Foundation.

Cette 10ème équipe de la saison était composée de Maud Fontenoy, Ladji Doucouré, Sami El Gueddari, Loup-Denis Élion, Inès Vandamme.. L'équipe jouait pour la Maud Fontenoy Foundation qui, depuis 2008, mène des actions d'éducation auprès de la jeune génération et du grand public avec le soutien de l’Éducation nationale.

Elle propose gracieusement à l'ensemble des niveaux scolaires, Maternelle, Primaire, Collège et Lycées, des programmes éducatifs gratuits, réalisés avec un comité scientifique.

Ces kits pédagogiques enthousiasmants et non culpabilisants, à la fois ludiques, participatifs et interactifs peuvent être lus et compris de tous. Ils sont le cœur du travail de la Fondation et sont devenus sa spécialité.

Chaque année, ce sont en moyenne près de 150 000 jeunes, tous niveaux scolaires confondus, qui travaillent avec les kits de la fondation.

Pour en savoir plus Site internet : http://maudfontenoyfondation.com

7 clés ont été recupérées par l'équipe dans les différentes cellules dont une à la Cage. La dernière clé a été récupérée face à Blanche lors du Jugement.



3 indices ont été remportés lors des aventures : Abus, Réponse et Passe.

2 défis ont été remportés face aux Maîtres du Père Fouras ! L'équipe a donc récupéré 30 secondes de temps supplémentaire dans la salle du trésor soit 3 minutes et 30 secondes pour récupérer les précieux Boyards du Père Fouras.

Malgré leurs 3 indices, l'équipe a du faire un sacrifice. Maud Fontenoy s'est sacrifiée pour ontenir un indice supplémentaire : Auteur. L'équipe a ensuite trouvé le moit code Droit. Ils ont ainsi pu récolter la somme de 16 910 euros pour la Maud Fontenoy Foundation.