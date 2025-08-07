recherche
Fort Boyard

"Fort Boyard" samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 7 août 2025
"Fort Boyard" samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne présentera le sixième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Cet hiver, le Père Fouras s’est inquiété, son trésor commence à s’amenuir…

Et comme il est bien placé pour savoir que c’est dans « les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards.

Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et observer les candidats depuis sa « tour de contrôle ».

À chaque émission, le Père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi de nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités ! Et une chose est sûre : elles ne sont pas au bout de leurs surprises !

Il fera appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort. Aux côtés du Père Fouras, Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un maître du temps auront la lourde tâche d’auditionner chaque semaine d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Pour cette sixième émission de la saison, l’équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort est composée de Philippe Etchebest, Angélique Angarni-Filopon, Monsieur Poulpe, LeBouseuh, Sylvie Tellier et Paul Scarfoglio.

Ils joueront pour l’association Pompiers Solidaires.

Pompiers Solidaires est une association humanitaire d’intérêt général qui agit localement et à l’international pour sauver des vies et soutenir les populations vulnérables face aux risques et catastrophes. Elle s’appuie sur des bénévoles issus des métiers du secours, du médical et de la logistique.

Ses missions : formation, prévention, accès à l’eau et à la santé, et réduction des inégalités Nord-Sud.

En urgence, son Unité de secours internationale (USI) intervient rapidement tout en respectant les contextes culturels et sociaux.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.pompiers-solidaires.org
