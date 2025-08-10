"Fort Boyard" : L'équipe de Philippe Etchebest a remporté 16 795 € samedi soir sur France 2

Samedi 9 août 2025 à 21:05, Olivier Minne a présenté sur France 2 le sixième numéro de la 36ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour l'association Pompiers Solidaires.

Cette sixième émission de l'été était composée de Philippe Etchebest, Angélique Angarni-Filopon, Monsieur Poulpe, LeBouseuh, Sylvie Tellier et Paul Scarfoglio.

Six clés ont été récupérées par l'équipe dans les différentes cellules. La dernière clé a été récupérée par Paul Scarfoglio face à Blanche.

Lors des aventures, quatre indices ont été gagnés : Voiture, Mèche, Flamme et Cire.

Un seul défi a été remporté dans la salle du conseil face aux Maîtres du Père Fouras. Les candidats ont donc disposé de 15 secondes supplémentaires dans la salle du Trésor, soit au total 2 minutes 45 secondes.

Très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code Bougie.

Grâce à un placement organisé et rapide dans la salle du Trésor, l'équipe a récolté la très belle somme de 16 795 € pour l'association Pompiers Solidaires.