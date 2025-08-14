"Fort Boyard" samedi 16 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

Samedi 16 août 2025 à 21:10 sur France 2, Olivier Minne présentera le septième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

Cet hiver, le Père Fouras s’est inquiété, son trésor commence à s’amenuir…

Et comme il est bien placé pour savoir que c’est dans « les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes », il va se tourner vers le passé pour défendre ses boyards.

Il retourne donc dans sa mythique vigie pour y poser ses énigmes et observer les candidats depuis sa « tour de contrôle ».

À chaque émission, le Père Fouras proposera de nombreux classiques revisités, mais aussi de nouvelles épreuves afin de surprendre les célébrités ! Et une chose est sûre : elles ne sont pas au bout de leurs surprises !

Il fera appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort. Aux côtés du Père Fouras, Passe-Partout, Passe-Muraille, Felindra et un maître du temps auront la lourde tâche d’auditionner chaque semaine d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Pour cette septième émission de la saison, l’équipe qui vient tenter de récupérer le trésor du Fort est composée de Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Ils joueront pour l’association UNICEF.

L’Unicef, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, œuvre à la protection et à la réalisation des droits de chaque enfant, où qu’il soit, avec un effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés. L’Unicef travaille dans 190 pays et territoires du monde entier, avec ses partenaires, pour faire de cet engagement une réalité et aider les enfants à vivre, à s’épanouir et à réaliser leur plein potentiel.

Pour en savoir plus sur l'association : https://www.unicef.fr