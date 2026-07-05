"Fort Boyard" : L'équipe de Bruno Solo a remporté 13 885 € samedi soir sur France 2

Samedi 4 juillet 2026 à 20:50, Cyril Féraud a présenté sur France 2 le premier numéro de la 37ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour ONU Femmes France.

Ce premier numéro marquait un tournant historique pour Fort Boyard avec l'arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu, succédant à Olivier Minne dans une ambiance redynamisée. Autre nouveauté majeure de la saison : l'intégration d'un candidat anonyme au sein de l'équipe de célébrités.

L'équipe et l'association

Les candidats de ce premier numéro de l'été ont uni leurs forces pour défendre les couleurs de l'association ONU Femmes France :

Bruno Solo (acteur et réalisateur)

(acteur et réalisateur) Camille Lacourt (ancien nageur)

(ancien nageur) Isabelle Vitari (actrice)

(actrice) Bastiaan (chanteur, révélé dans la Star Academy)

(chanteur, révélé dans la Star Academy) Shirine Boukli (judokate)

(judokate) Florian (téléspectateur, consultant auprès d'agriculteurs)

Le déroulement du jeu

L'équipe a fait face aux nouveautés mécaniques de la saison, notamment les épreuves "Temps Forts", qui permettent d'accumuler de l'argent avant même l'ouverture de la Salle du Trésor.

La Quête des clés

Malgré les blessures légères de Bastiaan et le passage temporaire par la prison de Camille Lacourt et Isabelle Vitari (qui se sont évadés avec succès), l'équipe a récupéré les 7 clés nécessaires dans le temps imparti.

La Quête des indices dans les aventures

Les candidats ont décroché 4 indices (Erreur, Mère, Don, Grandeur). Un sacrifice de Bastiaan devant la Salle du Trésor a permis d'obtenir un 5e indice décisif : Dame.

Le Conseil

En pariant leur temps sur les duels face aux Maîtres du Temps, les candidats ont sécurisé un temps total de 2 minutes et 50 secondes pour la Salle du Trésor.

La Salle du Trésor et les gains

Après avoir décroché quatre premiers indices, l'équipe a dû consentir au sacrifice de Bastiaan pour en obtenir un cinquième. Un choix coûteux en secondes qui, combiné à une longue phase de réflexion devant la Salle du Trésor, a fait perdre un temps précieux aux candidats avant qu'ils ne découvrent le mot-code : Nature.

La chute des Boyards a bien eu lieu, mais le manque de temps a grandement pénalisé l'équipe lors de la collecte.

Avec 7 185 euros récoltés dans la Salle du Trésor et 6 700 euros remportés dans les Temps Fort, l'équipe a remporté la somme finale de 13 885 euros pour l'association ONU Femmes France.