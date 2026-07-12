"Fort Boyard" : L'équipe de Lucien Jean-Baptiste a remporté 16 750 € samedi soir sur France 2

Samedi 11 juillet 2026 à 20:50, Cyril Féraud a présenté sur France 2 le second numéro de la 37ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour Le Projet Moteur.

Cette saison de Fort Boyard marque un tournant historique avec l'arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu, succédant à Olivier Minne dans une ambiance redynamisée. Autre nouveauté majeure de la saison : l'intégration d'un candidat anonyme au sein de l'équipe de célébrités.

L'équipe et l'association

Les candidats de ce deuxième numéro de l'été ont uni leurs forces pour défendre les couleurs de l'association Le Projet Moteur :

Lucien Jean-Baptiste ,

, Léa François ,

, Nicole Ferroni ,

, Fred Musa ,

, Charles Doré ,

, Jean-Philippe (téléspectateur, guide touristique sur l'Île d'Oléron).

Le déroulement du jeu

L'équipe a fait face aux nouveautés mécaniques de la saison, notamment les épreuves "Temps Forts", qui permettent d'accumuler de l'argent avant même l'ouverture de la Salle du Trésor.

La Quête des clés

L'équipe de Lucien Jean-Baptiste a connu un début de parcours difficile. Plusieurs cellules se sont révélées particulièrement piégeuses et quelques clés leur ont échappé malgré les efforts des candidats.

4 clés ont été récupérées dans le temps imparti. Trois membres de l'équipe ont été sacrifiées par le Fort et envoyées en prison afin de récupérer les clés manquantes.

La Quête des indices dans les aventures

Après avoir franchi l'étape des clés, les candidats se sont lancés dans la quête des indices. Là encore, les performances ont été contrastées.

Fait prisonnier par Blanche lors d'un Temps Fort, Lucien Jean-Baptiste a rejoint les trois autres prisonniers de l'équipe. Il ne restait plus que Nicole Ferroni et Charles Doré pour terminer la quête des indices.

Trois indices ont été gagnés : Crise, Porte et Secours.

Le Conseil

En pariant leur temps sur les duels face aux Maîtres du Temps, les candidats ont sécurisé un temps total de 2 minutes et 20 secondes pour la Salle du Trésor.

La Salle du Trésor et les gains

Très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code : Sortie.

Grâce à un placement rapide dans la Salle du Trésor, l'équipe a récolté 13 750 euros.

A cette somme se joutent les et 3 000 euros remportés dans les Temps Fort, l'équipe a remporté la somme finale de 16 750 euros pour l'association Le Projet Moteur.