"Fort Boyard" samedi 18 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 18 juillet 2026 à 20:50 sur France 2, Cyril Féraud présentera le troisième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La troisième équipe de la saison

Pour cette deuxième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée de Jérémy Frérot, Shy'm, Manon Apithy-Brunet, Paul Larrouturou, Nans Ducuing et Thierry (Directeur d'agence bancaire dans l'Essonne) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour l'association Surfrider Foundation Europe.

Surfrider Foundation Europe est une association engagée depuis plus de 30 ans dans la préservation des océans et du littoral. Elle agit contre les pollutions marines en menant des campagnes de sensibilisation, des actions de terrain et des projets de recherche. Basée à Biarritz, elle mobilise citoyens, bénévoles et partenaires partout en Europe.

Pour en savoir plus : https://www.surfrider.fr/