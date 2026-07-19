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"Fort Boyard" : L'équipe de Jérémy Frérot a remporté 23 800 € samedi soir sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 juillet 2026 116
"Fort Boyard" : L'équipe de Jérémy Frérot a remporté 23 800 € samedi soir sur France 2

Samedi 18 juillet 2026 à 20:50, Cyril Féraud a présenté sur France 2 le troisième numéro de la 37ème saison de "Fort Boyard" dans lequel les candidats jouaient pour Surfrider Foundation Europe.

Cette saison de Fort Boyard marque un tournant historique avec l'arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu, succédant à Olivier Minne dans une ambiance redynamisée. Autre nouveauté majeure de la saison : l'intégration d'un candidat anonyme au sein de l'équipe de célébrités.

L'équipe et l'association

Les candidats de ce troisième numéro de l'été ont uni leurs forces pour défendre les couleurs de l'association Surfrider Foundation Europe :

  • Jérémy Frérot,
  • Shy'm,
  • Manon Apithy-Brunet,
  • Paul Larrouturou,
  • Nans Ducuing,
  • Thierry (téléspectateur)

Le déroulement du jeu

L'équipe a fait face aux nouveautés mécaniques de la saison, notamment les épreuves "Temps Forts", qui permettent d'accumuler de l'argent avant même l'ouverture de la Salle du Trésor.

La Quête des clés

L'équipe de Jérémy Frérot a particulièrement brillé sur cette première partie du jeu. Les 7 clés ont été récupérées dans le temps imparti de 50 minutes.

La Quête des indices dans les aventures

Après avoir franchi l'étape des clés, les candidats se sont lancés dans la quête des indices. Là encore, les performances ont été brillantes.

Cinq indices ont été gagnés : Simple, Clé, Jeu, Quitte et Jumeau.

Le Conseil

En pariant leur temps sur les duels face aux Maîtres du Temps, les candidats ont sécurisé un temps total de 3 minutes pour la Salle du Trésor en remportant tous les duels proposés par le Père Fouras.

La Salle du Trésor et les gains

Très rapidement, l'équipe a trouvé le mot-code : Double.

Grâce à un placement rapide dans la Salle du Trésor, l'équipe a récolté 16 100 euros.

À cette somme s'ajoutent les 7 700 euros remportés dans les Temps Fort, l'équipe a remporté la somme finale de 23 80023 euros pour l'association Surfrider Foundation Europe, gain record depuis 2015 !

Dernière modification le dimanche, 19 juillet 2026 11:26
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