"Fort Boyard" samedi 8 août 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud

Samedi 8 août 2026 à 21:10 sur France 2, Cyril Féraud présentera le sixième numéro de l'été de "Fort Boyard". Voici l'équipe qui va tenter cette semaine de s'emparer des précieux Boyards du Père Fouras...

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Pour cette nouvelle saison, chaque équipe va tenter de remporter un trésor pouvant aller jusqu’à 50 000 € pour l’association qu’elle représente. Dépassement de soi, stratégie, cohésion et esprit d’équipe seront désormais essentiels pour remporter la victoire !

La sixième équipe de la saison

Pour cette sixième émission, l'équipe qui part à l'assaut du Fort est composée d’Élodie Gossuin, Jean-Baptiste Marteau, LeBouseuh, Magali Ripoll, Samuel Ollivier et Coline (agent administratif, Paris) qui représente les téléspectateurs.

Ils joueront pour les associations UNICEF et Le Refuge.

L’Unicef est une organisation internationale qui œuvre pour la protection et le respect des droits des enfants dans plus de 190 pays. Elle agit notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection et de l’aide d’urgence.

Le Refuge est une association française qui accompagne et héberge les jeunes LGBTQIA+ en situation de rupture familiale ou d’exclusion. Elle leur apporte un soutien psychologique, social et matériel afin de favoriser leur reconstruction et leur autonomie.