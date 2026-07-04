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"Fort Boyard" : Bruno Solo inaugure la Poudrière ce soir sur France 2 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 juillet 2026 148
"Fort Boyard" : Bruno Solo inaugure la Poudrière ce soir sur France 2 (vidéo)

À ne pas manquer ce samedi 4 juillet 2026 à 20:50 sur France 2, le lancement de la nouvelle saison de "Fort Boyard". Parmi les nouveautés, la cellule de la Poudrière que va inaugurer Bruno Solo.

"Fort Boyard" fait son grand retour sur France 2 et entre dans une nouvelle ère avec de nouvelles règles, de nouvelles épreuves collectives, le retour de candidats anonymes, de nouveaux personnages et l’arrivée de Cyril Féraud aux commandes du jeu.

Tout est réuni pour surprendre les candidats… et les téléspectateurs de toutes les générations !

Bruno Solo va être ce soir le premier candidat de la saison qui va découvrir un nouveau personnage, l'Amiral, et une nouvelle cellule : la Poudrière...

Descendant d'un amiral napoléonien, l’Amiral attend les candidats avec impatience dans la poudrière du Fort. Face à 8 canons, l’un des candidats va devoir faire preuve d’intuition pour remporter un maximum de Boyards. Mais s’il déclenche le canon piégé, il perd tout !

Voir également :

"Fort Boyard" samedi 4 juillet 2026 sur France 2, voici l'équipe reçue par Cyril Féraud
Dernière modification le samedi, 04 juillet 2026 12:04
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