L'amour est dans le pré

"L'amour est dans le pré - Que sont-ils devenus ?" lundi 11 août 2025 sur M6 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025
"L'amour est dans le pré - Que sont-ils devenus ?" lundi 11 août 2025 sur M6 (vidéo)

Avant le grand lancement sur M6 de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré", Karine Le Marchand vous proposera, lundi 11 août 2025 à 21:10, de prendre des nouvelles des agriculteurs de la précédente saison.

Autour de Karine Le Marchand, les agriculteurs de la saison 19 se retrouvent autour d’un moment de fête et d’émotion, à l’occasion des 70 ans de Gillou, doyen emblématique de la saison, ainsi que l’anniversaire surprise de Pascal pour ses 60 printemps.

Une célébration en toute simplicité, mais riche en rires, tendresse et complicité où chacun se pliera en quatre pour que cette fête soit inoubliable.

Ce rendez-vous chaleureux est aussi l’occasion pour Karine Le Marchand de prendre des nouvelles de chacun, de voir comment ont évolué leurs histoires, et de croiser quelques visages familiers de la saison 18, venus se joindre à la fête.

Au programme : des révélations inédites sur la vie de nos agriculteurs et une demande en mariage surprise qui fera battre les cœurs.

Entre nouvelles rencontres et changements de statut amoureux, vous allez découvrir les derniers rebondissements dans la vie sentimentale de vos agriculteurs préférés.
Dernière modification le samedi, 09 août 2025 14:07
Publié dans L'amour est dans le pré, Lundi
Suivez nous...

