"L'amour est dans le pré" lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 3ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 3ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

La soirée débutera sur les quais de Seine avec Géraldine, 49 ans, éleveuse d'alpagas en région Pays-de-la-Loire, qui s'apprête à rencontrer ses 8 prétendants. Maman de 2 enfants Laura (15 ans) et Tom (14 ans), c'est une femme déterminée qui a trouvé une vraie vocation dans l’élevage d’alpagas. Calme et douce, Géraldine partage ces traits de caractère avec les camélidés. Cette quadragénaire, sensible et forte à la fois, a connu un père autoritaire qui lui a fait perdre confiance en elle. Aujourd’hui, guérie de ses blessures et célibataire depuis 5 ans, cette maman solo et cheffe d’entreprise, qui a connu 2 grandes relations, veut aimer et être aimée, sortir de sa solitude qui la hante et partager des activités simples comme la randonnée, la cuisine ou le ski.

En Seine-Martime, chez Gilles, le séjour à la ferme se poursuit pour Isabelle et Pascaline. Si les valises sont pleines, le frigo est bien vide... Alors aussitôt arrivées, aussitôt reparties, direction le supermarché. Depuis leur arrivée, l'ambiance est au beau fixe entre Gilles et ses prétendantes et ce dernier ne sait plus sur quel pied danser... Dans la voiture, Isabelle profite d'être à côté de Gilles pour faire passer quelques messages, ce qui ne manquera pas de déstabiliser Pascaline. Si chacune a marqué des points dans la voiture, toutes les deux savent que la bataille finale de cette première journée aura lieu au supermarché... Et à la fin des courses, Isabelle n'aura plus vraiment la banane... Pascaline serait-elle en train de prendre une longueur d'avance sur Isabelle ?

Retour dans la capitale pour y retrouver Jean-Louis, 53 ans, éleveur de vaches allaitantes en région Occitanie. Ce joyeux luron a toujours vécu entouré de sa (très) grande famille. En effet, enfant, il partageait son toit avec ses frères, sa sœur, ses parents, ses grands-parents et même ses arrière-grands-parents et tous étaient agriculteurs. C’est donc tout naturellement qu’en 1994, il a pris la même voie que ses ainés en diversifiant son activité. Côté cœur, le chemin est plus accidenté. La seule histoire d’amour qu’il ait connue est quand il avait 25 ans et s’est soldée par un échec. Depuis, hormis des amourettes sans lendemain, il est désespérément seul. Adepte de la chasse et de la cueillette des champignons, il recherche aujourd’hui une femme joyeuse et bonne vivante qui acceptera de partager son toit avec sa mère et pourquoi pas avec des enfants. Jean-Louis va rencontrer les 9 prétendantes qui ont répondu à son invitation.

Direction l'Aveyron pour y retrouver Anthony qui attend l'arrivée d'Evelyne, l'unique prétendante qu'il a invité à le rejoindre à la ferme. Au volant de sa voiture, Evelyne est assez stressée, ne sachant pas quel va être le programme à venir. Ce seront donc les courses, ce qui n'emballe pas vraiment Evelyne...

Pendant ce temps, sur la péniche de L'amour est dans le pré, les speed datings de Géraldine s'enchaînent. Mais, entre doutes et timidité, Géraldine a bien du mal à reconnaître la séduction quand elle la voit.

Dans le Tarn, nous retrouvons le second Jean-Louis de l'aventure dans sa maison familiale comme figée dans le temps. Remonté à bloc comme sa pendule, Jean-Louis est impatient de changer son futur. Mais ses prétendantes, Sophie de Normandie et Sophie du Sud, vont devoir se préparer à vivre un petit retour vers le passé ! Première arrivée, Sophie du Sud qui fait la connaissance de Lucette, la maman de Jean-Louis. À peine le temps de partager un café à trois qu'il est déjà temps de se mettre en route pour aller chercher la seconde Sophie à la gare. Ce trajet vers la gare sera l'occasion d'un petit tête-à-tête où il sera plus facile à Sophie de se confier sans belle-maman à côté...

Pendant qu'à Paris Jean-Louis enchaîne de belles rencontres, dans l'Aveyron, Anthony semble avoir commencé avec Evelyne pour le déjeuner une séance d'ASMR (un moment relaxant durant lequel on entend tous les petits bruits)... Bien que ce déjeuner se déroule dans le silence, Evelyne trouve que tout se passe bien pour le moment, mais, ce qui la bloque, ce sont les caméras qui la stressent et l'empêchent d'exprimer ses émotions. Les caméras étant plus discrètes dans la voiture qui les emmène vers le supermarché, Evelyne va donc pouvoir s'ouvrir un peu plus avant d'enchaîner sur les courses qui seront vite expédiées !

Pendant que le speed dating se termine à Paris pour Géraldine, en Normandie la nuit tombe et Gilles, occupé à récupérer du bois, offre une belle vision de sa lune à Isabelle ! Au menu du dîner, préparé par Isabelle, coquilles saint-jacques et tagliatelles au lait de coco. Pendant que cette dernière s'affaire en cuisine, Gilles et Pascaline partagent en moment en tête-à-tête et rendent hommage à tous ceux qui font tourner le monde, tout en gardant les pieds sous la table... Un moment de complicité qui semble attrister Isabelle qui n'a pas encore partagé un moment à deux avec Gilles.

À Paris, le speed dating se poursuit pour Jean-Louis qui n'a pas eu 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 coups de cœur ! Et le don juan des Hauts-de-France pourrait encore bien craquer pour la dernière prétendante qu'il va rencontrer. Le choix va s'annoncer difficile et il y aura beaucoup de déçues...