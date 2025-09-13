"L'amour est dans le pré" lundi 15 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 4ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 15 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 4ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Le tour de France des campagnes amoureuses débutera lundi soir dans les Côtes-d'Armor chez Océane qui reçoit ses deux prétendants : Florian et Robin. Si eux, rêvent de démarrer une belle histoire d'amour, Océane semble encore en tour de chauffe... Le moment est venu pour Océane de faire les présentations officielles avec sa famille qui a pour rituel de prendre le petit déjeuner ensemble tous les matins. Et si la pression est là, c'est qu'un écart de conduite est si vite arrivé... Qui de Florian ou de Robin boira la tasse ?

La romance agricole se poursuivra en Charente chez Julien, 35 ans, producteur de fourrage et céréalier, qui s'apprête à ouvrir le courrier qu'il a reçu. Il espère trouver la lettre qui va lui parler et qui va faire chavirer son petit cœur. À 35 ans, il recherche une femme de 25 à 37 ans souhaitant s’engager, fonder une famille avec lui et qui est indépendante financièrement. Conscient d’avoir de nombreuses activités pour combler sa solitude, Julien est prêt à lever le pied pour partager des bons moments avec sa future compagne. Son speed dating débutera ensuite avec 9 jeunes femmes dont certaines redoutent le face-a-face télévisé...

En Ille-et-Vilaine, Pierrick, quelque peu stressé, s'apprête à accueillir ses deux prétendantes : Valérie, bretonne, elle aussi, et Livie, une comptable suisse qui a su créditer son cœur sans réserve... La première arrivée en gare de Rennes après un voyage de près de 900 kilomètres, c'est justement Livie et, si dès le départ elle emprunte la bonne voie, Valérie aura définitivement un train de retard... Après un moment à deux à la ferme, Pierrick continue d'être stressé pour « l'après », l'arrivée de Valérie qui est sur le point de les rejoindre. Si Valérie est ravie et contente de revoir également Livie, cette dernière ne semble pas partager le même enthousiasme ! Qui piquera le cœur de Pierrick ?

Pendant ce temps-là, sur les berges parisiennes, de nouveaux rendez-vous galants se préparent sur le lit de la seine. Six femmes sont venues rencontrer Denis et, pour l'une d'entre elle, l'envie se fait pressante... Denis, 59 ans, est polyculteur et éleveur de vaches allaitantes et de chèvres en région Auvergne Rhône-Alpes. C'est un homme au grand cœur qui aime profondément son métier. Figure incontournable de son village, Denis adore discuter, organiser des repas festifs et chanter du Johnny Hallyday à la moindre occasion. Très proche de sa famille, Denis a accompagné ses parents jusqu’à la fin de leur vie et trouve aujourd’hui du réconfort auprès de l’un de ses frères, sa belle-sœur et leurs enfants, qu’il chérit comme les siens. Côté amour, il n’a vécu qu’une grande histoire à 27 ans qui a duré quatre ans. Maintenant, Denis espère trouver une femme gentille, simple, mais avec du caractère, pour partager une vie à deux pleine de complicité. Et pendant que Karine Le Marchand attend Denis, celui-ci pousse la chansonnette à l'étage du dessus avec ses prétendantes...

Dans les Côtes-d'Armor, nous retrouvons Océane, Florian et Robin de retour sur l'exploitation après la rencontre familiale. Face à une météo capricieuse, Océane organise un « moit-moit » sous la serre afin de pouvoir parler individuellement à ses prétendants tout en les mettant à contribution.

Pendant que les rendez-vous s'enchaînent avec Julien et Denis sur la péniche de "L'amour est dans le pré", en Ille-et-Vilaine, Pierrick s'apprête à franchir un nouveau palier sentimental avec ses deux soupirantes. Si Livie semble dans ses petits souliers chez Pierrick, Valérie fait de la place dans les placards et se voit déjà en train de faire le tri dans le dressing...

Dans le Tarn, Jean-Louis s'apprête à accueillir à la gare sa seconde prétendante, la deuxième Sophie qui s'inquiète déjà de savoir quand est arrivée la première Sophie... Se mettre en avant très vite pour qu'il puisse la choisir, la seconde Sophie est bien décidée à ne pas perdre plus de temps... Pour la seconde Sophie, dite "SoSo", il est temps de passer un seuil décisif, la rencontre avec Lucette, la maman de Jean-Louis.

À Paris, le speed dating de Julien se poursuit. Il va rencontrer Louise, son coup de cœur, une contrôleuse financière de 27 ans. Puis viendra le moment pour lui de choisir les deux prétendantes qui viendront passer quelques jours à la ferme.

Dans les Côtes-d'Armor, Florian fait rougir Océane comme une tomate en la couvrant de compliments. C'est à présent au tour de Robin, qui se sentait seul à l'autre bout de la serre, de passer un moment en tête-à-tête avec Océane. Ce dernier va lui confier sa frustration de cette relation à trois dans laquelle il a eu mal à être démonstratif.

Cette quatrième soirée se terminera sur les quais de seine à Paris avec Denis qui enchaîne les rencontres. Son retour sur le terrain de la séduction n'est pas un long fleuve tranquille face à ses six prétendantes qui lui crient leur amour pour lui. L'heure du choix approche... Qui viendra partager son quotidien à la ferme ?