"L'amour est dans le pré" lundi 22 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 5ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 22 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 5ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Entre les premiers pas à la ferme et les rencontres sur une péniche à Paris, tous les agriculteurs n'en sont pas au même stade dans leurs aventures sentimentales. Tandis que Karine Le Marchand commente les speed dating, d'autres cœurs à prendre apprennent à connaitre leurs invités.

Le tour de France des fermes en quête d'amour débute en Ardèche chez Laurent, un rude gaillard qui nous présente Tagada, non pas sa prétendante, mais sa fidèle chienne Saint-Bernard et ses bébés. À l'ouverture de sa boîte aux Lettres, Laurent va découvrir que le facteur s'est montré plus que généreux avec une bonne dizaine de lettres qui lui ont été adressées, et pas qu'à lui... Après la lecture de son courrier, nous le retrouverons à Paris pour son speed dating où il a convié 6 femmes.

Direction ensuite la Normandie, chez Gilles, qui vit sa meilleure vie, courtisé par les pimpantes Isabelle et Pascaline. En ce petit matin, cette dernière lui a réservé une surprise, un tête-à-tête qui n'arrange pas les affaires d'Isabelle car, depuis la veille, son adversaire avance doucement ses pions sur l'échiquier de l'amour... Et pendant qu'elle part se reposer pour reprendre des forces, Isabelle est loin de s'imaginer que la surprise concoctée par Pascaline est une activité... massage !

Pendant ce temps-là, sur les quais de seine, 9 célibataires s'apprêtent à rencontrer Jean-Baptiste, 36 ans, éleveur bovin et propriétaire d'une ferme pédagogique au cœur de la Creuse où il accueille petits et grands autours d’une centaine d’animaux. Il y propose des séjours dans des logements insolites, offrant une expérience authentique et ressourçante… Jean-Baptiste a grandi dans une famille aimante dans laquelle il a été élevé dans la religion catholique. Ses parents, un couple complice et uni, lui ont transmis des valeurs solides et lui ont donné un modèle inspirant de l’amour, qu’il espère retrouver dans une relation sincère et épanouissante. Aujourd’hui, il aspire à rencontrer un homme avec qui partager des moments authentiques, bâtir une relation durable et s’épanouir dans une complicité inspirée des valeurs qui l’ont toujours guidé.

Retour dans la Sarthe, chez Géraldine, qui s'apprête à recevoir ses deux prétendants Jérôme et Yannick. Et c'est une première journée qui s'annonce exceptionnelle pour Géraldine peu habituée à recevoir un homme sous son toit. Alors en voir débarquer deux, c'est un peu stressant pour Géraldine qui profite d'une séance de ronron thérapie avec son chat. Sur le point d'arriver le premier, Jérôme compte bien mettre tous les atouts de son côté pour séduire Géraldine. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'au speed dating il était à deux doigts de la relégation... Sa lettre avait séduit, mais le rendez-vous, moins... Et pendant que Jérôme et Géraldine commencent à faire connaissance, le temps passe et Yannick, lui, attend à la gare qu'on vienne le chercher ! Yannick finira-t-il de prendre racine pendant que son rival sème les graines de l'amour ?

Direction ensuite l'Aveyron, chez Anthony qui poursuit son séjour à la ferme avec Evelyne, son unique prétendante, stressée par la présence les caméras de l'émission... Malgré sa pudeur, la magie de cette rencontre s'est poursuivie avec une sieste à deux et beaucoup de mots tendres. À l'issue de ce doux moment hors du temps, la journée va reprendre son cours à la tour de Peyrebrune, un lieu de pèlerinage séculaire juste à côté du gite. Au cours de cette ascension, Evelyne pourrait bien réaliser que, portés par des mots tendres, on peut déplacer des montagnes...

Pendant que les rencontres s'enchaînent à Paris pour Jean-Baptiste, retour en Normandie chez Gilles qui est sur son petit nuage après sa séance de massage avec Pascaline qui a ensoleillé sa journée, au point qu'il ne semble plus vouloir la lâcher... Restée seule depuis le matin, Isabelle s'affaire, comme d'habitude, aux fourneaux... Et si Isabelle n'a pas trop envie de savoir ce qu'il s'est passé pendant ce tête-à-tête, c'est un peu oublier l'absence de filtre chez Gilles ! Le tour de tracteur avec Gilles permettra-t-il de faire passer la soupe à la grimace ? Si Pascaline tire déjà des plans sur la comète, Isabelle, elle, est loin de tutoyer les étoiles ! Les astres se réaligneront-ils lors de son tête-à-tête avec Gilles ?

Pendant qu'à Paris, Laurent poursuit son speed-dating, dans le Pas-de-Calais, Jean-Louis prépare l'arrivée de ses deux prétendantes, Sylvie et Isabelle, qui n'auront qu'à se mettre les pieds sous la table : le menu de la semaine est déjà établi et les plats, préparés maison, sont au frigo. Ces dames logeront à l'étage, Jean-Louis s'est aménagé une chambre au rez-de-chaussée et a même pris une petite précaution : une clé pour fermer la porte de sa chambre et ne pas être embêté la nuit ! Après 6 heures de route, Sylvie est la première qui arrive et n'a rien perdu de son enthousiasme. Entre eux, l'histoire semble bien commencer, mais résistera-t-elle à l'arrivée d'Isabelle bien décidée, elle aussi, à ravir le cœur de Jean-Louis ?

Dans l'Aveyron, Anthony emmène Evelyne sur son exploitation et va lui présenter sa précieuse associée : Alexandra. Après quelques confidences entre femmes, Evelyne va retrouver son homme pour un premier tour en tracteur afin d'aller changer la litière des chevaux. Le trajet retour sera l'occasion d'en apprendre un peu sur la nuit de la veille...

Sur les quais de Seine, Jean-Baptiste ne s'est pas encore remis de sa rencontre avec l'un de ses prétendants et les suivants risquent bien de ne plus avoir aucune chance... C'est un Jean-Bapiste troublé que va rejoindre Karine Le Marchand pour la délibération finale entre un coup de cœur et trois hésitations.

Retour dans la Sarthe où un prétendant tourne toujours en rond... Yannick attend toujours désespérément que Géraldine vienne le chercher à la gare ! Et c'est tout sourire en apercevant au loin Yannick, qu'arrivent enfin Jérôme et Géraldine. Une fois à la ferme, ce sera une installation express pour Yannick qui enchaîne avec Jérôme et Géraldine le tour de l'exploitation, à commencer par les cochons qu'il faut nourrir. La visite des animaux sera l'occasion pour chacun de se mettre en avant avec ses propres arguments : Yannick tout en messages plus ou moins subliminaux, Jérôme, en connaisseur, est plus dans l'action. Un petit combat de coq qui ne joue en faveur d'aucun concurrent pour l'instant, mais Géraldine semble très réceptive. Qui de Yannick ou Jérôme la fera succomber à la tentation ?

La soirée se terminera sur la péniche de L'amour est dans le pré où Laurent va rencontrer en chair et en os Françoise, son grand frisson des courriers. Viendra ensuite le moment, pas évident, de choisir la seconde élue.