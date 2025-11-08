"L'amour est dans le pré" lundi 10 novembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 12ème soirée sur M6 (vidéo)

Lundi 10 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le 12ème épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Dans cet avant-dernier épisode avant le bilan, nous allons avoir des déclarations, nous allons vivre des sensations fortes, et même très fortes. Nous allons également assister à des soirées animées et des baisers enflammés...

Le tour de France des fermes en émois débutera en Charente chez Julien qui pourrait bien avoir la chair de poule avec Louise. Mais pour le moment, un débat au petit-déjeuner est lancé : pain au chocolat ou chocolatine ? La question tranchée, Louise proposera une petite activité surprise à Julien, un parcours d'accrobranche.

Direction ensuite le Pas-de-Calais chez l'un des agriculteurs les plus touchants de cette saison : Jean-Louis. Alors qu'Isabelle va encore un peu plus découvrir son univers avec la venue de sa famille et de ses amis, Jean-Louis est d'ores-et-déjà avec elle sur une autre planète... Entre deux petits fours et trois gorgées, Isabelle étanche la curiosité de tous les invités...

Pendant ce temps, en Ardèche, le troupeau de Laurent découvre une nouvelle bergère : Françoise. Seule au milieu les brebis, elle attend l'agriculteur qui lui chatouille le cœur et avec lequel elle doit passer un moment en tête-à-tête. Si Laurent est davantage attiré par Laurence, il souhaite néanmoins ne pas passer à côté de la bonne personne et attend l'avis de son fils Guillaume qui est invité au repas du soir. Une rencontre qui s'annonce donc déterminante...

Dans les Côtes-d'Armor, Océane, maraîchère, est totalement dans les choux... La nuit a été compliquée, Océane est nouée car elle doit annoncer ce matin son choix à ses deux prétendants. Océane hésite, doute, et a peur de faire le mauvais choix. Va-t-elle poursuivre l'aventure avec Florian ou Robin ?

Dans le Tarn, Jean-Louis a disparu. Lucette, sa maman, est désespérément seule au petit déjeuner. Et c'est tout guillerets que Jean-Louis et Sophie font leur apparition après une première nuit à deux... Après trente ans de célibat, le compteur d'une vie à deux vient de s'enclencher pour Jean-Louis.

Direction le Tarn-et-Garonne chez Célia, éleveuse de chevaux où l'heure est au rendez-vous crucial. Pour son tête-à-tête avec Florent, elle a décidé de cuisiner. Depuis la veille, il y a de l'orage dans l'air entre eux. Célia espère que ce moment en cuisine permettra de recréer et de complicité ou de lui confirmer l'avance prise par Clément.

Chez Laurent, trois cœurs sont en ébullition. Afin de provoquer prochainement une fusion amoureuse, Laurent de décidé de se mettre aux têtes-à-têtes. Pour Laurence, ce sera une balade pluvieuse en tracteur. Pour Françoise, ce sera un tête-à-tête au restaurant.

Dans le Sud de la France, à la Ciotat, nous retrouverons Sophie qui s'apprête à recevoir Jean-Louis. Pour bien l'accueillir, elle lui prépare des petits farcis, une recette du Sud. Après 5 heures de route, place aux retrouvailles chaleureuses...

Retour dans le Pas-de-Calais auprès de Jean-Louis qui, avant d'aller sur le petit pont faire sa tant attendue déclaration, a eu envie de faire une balade en barque sous les ponts avec Isabelle. Une promenade qui va donner un sacré coup de barre à Jean-Louis... Le petit pont devra attendre la fin du roupillon...

En Ardèche, le moment est venu pour Laurent d'emmener Françoise au restaurant. Cette dernière brûle d'impatience d'avoir des réponses à ses questions. Espérons que le repas ne lui reste pas sur l'estomac...

Pendant ce temps, en Charente, le craquant mélomane Julien, accompagné de sa guitare, fait entendre à Louise sa douce voix et surtout ses belles paroles. Après cet interlude musical, le programme chargé de la journée reprend : bichonnage du tracteur et entraînement de football. Et pour la troisième mi-temps, Julien a invité chez lui tous ses proches. Le séjour à la ferme prendra fin le lendemain pour Louise après un dernier tête-à-tête au restaurant.

Dans les calanques de Cassis, Jean-Louis va devoir troquer la conduite du tracteur contre celle d'un bateau à moteur pour emmener Sophie faire une petite balade en mer. Après s'être jetés à l'eau pour une brasse coulée serrée, le moment est venu pour Jean-Louis de faire la connaissance de la famille de Sophie et surtout de ses deux enfants.

Plus au nord, dans les Hauts-de-France, Jean-Louis semble toujours amoureux. Après une sieste sur le canapé, le moment est-il (enfin) venu de faire sa déclaration à Isabelle sur le petit pont ?