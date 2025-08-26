recherche
"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025
"L'amour est dans le pré" : la magie opère entre Gilles et Isabelle au speed dating (vidéo)

Lundi dernier, M6 a diffusé le 1er épisode de la 20ème saison de "L'amour est dans le pré" dans lequel Gilles a fait la rencontre d'Isabelle au cours de son speed dating. La magie a opéré dès la première seconde...

Quinze agriculteurs, douze hommes et trois femmes, venus des quatre coins de la France, ont décidé de tenter leur chance dans cette 20ème saison de "L'amour est dans le pré".

Parmi eux, Gilles, 58 ans, céréalier et agent de collecte de lait en région Pays-de-la-Loire.

Gilles, agriculteur au sourire contagieux, mène une vie pleine de rebondissements et de résilience.

Fils unique, il a grandi sur la ferme familiale, mais l’école n’était pas vraiment son terrain de jeu. L’appel de la terre est plus fort, et il reprend la ferme familiale en 1995, héritant de 40 hectares et 30 vaches laitières à la retraite de son père.

Toujours joyeux et rieur et un brin opiniâtre, Gilles traverse une rupture amoureuse qui viendra bousculer ses plans. Débordé par le travail et les responsabilités, il abandonne l’élevage, pour devenir agent de collecte de lait. Entre cette activité et son métier de céréalier, Gilles a réussi à se dégager du temps libre.

Aujourd’hui, il espère rencontrer une femme qui saura l’accepter tel qu’il est, avec son grand cœur et son amour pour la vie rurale. Une chose est sûre : Gilles est prêt à faire un pas de danse vers l’amour.

Parmi les prétendantes sélectionnées à l'ouverture des courriers, Isabelle avec qui la magie a opéré dès les premières secondes du speed dating, regardez :

Dernière modification le mardi, 26 août 2025 20:52
Publié dans L'amour est dans le pré | Replay
Suivez nous...

