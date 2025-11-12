recherche
Pékin Express

2ème étape de "Pékin Express" vendredi 14 novembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les équipes (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 12 novembre 2025 166
2ème étape de "Pékin Express" vendredi 14 novembre 2025 sur M6, voici ce qui attend les équipes (vidéo)

Vendredi 14 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 2ème étape de "Pékin Express, la route des glaces". Voici ce qui attend les binômes encore en compétition.

Pour cette deuxième étape, les candidats vont plonger au cœur des immenses steppes kazakhes : une région spectaculaire de plus de 2000 kilomètres qui s’étend entre la Chine, la Mongolie et la Russie.

Berceau de la culture nomade du Kazakhstan, ces terres sauvages offrent un décor à couper le souffle... mais aussi un climat redoutable ! Avec des températures pouvant descendre jusqu’à -30°C, cette étape s’annonce aussi glaciale qu’éprouvante.

Et ce n’est pas tout : la règle du Freeze Express fait son grand retour ! Un seul objectif : être le premier à trouver et appuyer sur le buzzer, sous peine d’un sacré coup d’arrêt dans la course.

Les soirées des candidats seront placées sous le signe de l’émotion : certains binômes se livreront à cœur ouvert, dans des moments de confidence touchants, tandis que d’autres vivront des instants de partage inoubliables au sein des familles kazakhes qui les accueilleront. Entre rires, larmes et découvertes culturelles, ces nuits s’annoncent riches en émotions.

Extrait vidéo

"La voiture tient par miracle" • Claire et Éric ne sont pas prêts d'oublier ce trajet en voiture !

"Il faut qu'ils voient comme je suis belle" • Toutes les techniques sont bonnes pour remporter la course !
Dernière modification le mercredi, 12 novembre 2025 15:26
Publié dans Pékin Express, Vendredi
Suivez nous...