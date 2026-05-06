"Pékin Express" vendredi 8 mai 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats sur la 10ème étape (vidéo)

Vendredi 8 mai 2026 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le départ de la 10ème étape de "Pékin Express" dans laquelle les candidats encore en lice vont tenter de se qualifier pour la demi-finale.

Pour cette 10ème étape, les quarts de finale, les candidats démarrent la course à Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume du Siam.

Durant quatre siècles, cette ville figura parmi les plus prospères au monde, attirant des marchands d’Europe, du Japon et de Chine. Détruite par les Birmans au XVIIIe siècle, elle présente aujourd’hui d’impressionnantes ruines classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, cadre spectaculaire du départ de la course.

Ce sera aussi une étape exceptionnelle, car les candidats vont courir en équipes groupées : deux groupes composés de deux binômes chacun. Ils vont devoir composer avec les forces et les faiblesses de chacun pour aller le plus vite possible. Leur sort sera lié : Soit ils se qualifieront ensemble, soit ils iront en duel final.

Les soirées seront, elles aussi, placées sous le signe des équipes groupées. Entre la difficulté de se faire accueillir à quatre chez les Thaïlandais et les moments partagés entre deux binômes, les candidats vivront des instants de tension… mais aussi de vraie complicité.

Extrait vidéo

"On n’a pas tout à fait la même stratégie de stop."

Pour la première fois, les binômes vont devoir faire équipe pour faire du stop !