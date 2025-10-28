"Pékin Express" : les 8 binômes découvrent leur destination en plein vol (vidéo)

Vendredi 7 novembre 2025 à 21:10 sur M6, Stéphane Rotenberg donnera le coup d'envoi de la 21ème saison de "Pékin Express", l'aventure la plus difficile de toute l'histoire du jeu, sur la route des glaces.

Pour cette nouvelle saison, cap sur un territoire inédit pour la course : le Kazakhstan, neuvième plus grand pays du monde, qui mesure cinq fois la superficie de la France. Un pays aux paysages immenses et spectaculaires, habité par un peuple à l’accueil chaleureux et sincère, profondément attaché à ses traditions nomades.

Huit binômes parcourront ce territoire sur près de 10 000 km dans des conditions extrêmes, affrontant des températures négatives.

La course débutera à Chimkent et se terminera à Astana, en passant notamment par Taraz, Almaty et le Canyon de Charyn. Tout au long de ce périple, ils devront solliciter l’aide des habitants pour se déplacer, manger, dormir. Un défi d’autant plus redoutable que la communication sera souvent compliquée… Jamais une saison n’aura poussé les candidats aussi loin dans l’inconnu : une aventure inédite et hors norme, qui fera date dans l’histoire de la course.

À bord de leur avion, les binômes de cette 21ème saison découvrent leur destination et réalisent qu’ils s’apprêtent à vivre la saison la plus difficile de Pékin Express, entre températures glaciales et paysages enneigés... Regardez leur réaction !