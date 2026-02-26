"Pékin Express" : Les binômes découvrent qu'ils doivent abandonner le GPS pour des cartes routières ! (vidéo)

À ne pas manquer sur M6 jeudi 5 mars 2026 à 21:10, le lancement de la nouvelle saison de "Pékin Express" placée sous le signe de la déconnexion : sans GPS, sans traducteur, et avec toujours plus de défis, pour une aventure exceptionnelle entre le Népal, le Yunnan et la Thaïlande.

Après un réveil en fanfare au petit matin, les binômes vont découvrir qu'ils vont devoir abandonner le GPS pour une carte routière !

Ce changement renoue avec l’esprit originel de la course, un retour aux fondamentaux pour retrouver l’essence même de l’émission : la route, l’effort, l’humain.

Désormais, les locaux n’ont plus le droit d’utiliser téléphone ou GPS pour guider ou aider les candidats. Les équipes doivent faire la course à l’ancienne, munies d’une simple carte routière et livrées à elles-mêmes.

Sans GPS, cette nouvelle saison s'annonce compliquée pour les candidats !