"Pékin Express" : Les binômes découvrent qu'ils doivent abandonner le GPS pour des cartes routières ! (vidéo)

Après un réveil en fanfare au petit matin, les binômes vont découvrir qu'ils vont devoir abandonner le GPS pour une carte routière !
Ce changement renoue avec l’esprit originel de la course, un retour aux fondamentaux pour retrouver l’essence même de l’émission : la route, l’effort, l’humain.
Désormais, les locaux n’ont plus le droit d’utiliser téléphone ou GPS pour guider ou aider les candidats. Les équipes doivent faire la course à l’ancienne, munies d’une simple carte routière et livrées à elles-mêmes.
Sans GPS, cette nouvelle saison s'annonce compliquée pour les candidats !