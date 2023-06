"Koh-Lanta" : 16ème épisode, l'orientation sur TF1 mardi 6 juin 2023

Mardi 6 juin 2023 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir le 16ème épisode de "Koh-Lanta : le feu sacré" avec lequel débute la grande finale et l'épreuve d'orientation.

A Caramoan, la Finale de ce Koh-Lanta, le feu sacré a commencé ! Avec l’orientation d’abord.

De l’avis de tous les aventuriers, c’est l’épreuve la plus belle, mais aussi la plus terrible, la plus angoissante.

2 hommes, 2 femmes dans une course contre le temps et les éléments.

Un seul objectif, trouver l'un des poignards salvateur.

Il faut gérer son stress, garder son sang-froid, malgré les difficultés du terrain et la pression pour obtenir sa place sur les poteaux de Koh-Lanta.

Ils sont quatre à en rêver, mais seuls trois d’entre eux pourront y accéder.

Qui gardera son cap, qui perdra le Nord ?