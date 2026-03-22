"Koh-Lanta : les reliques du destin" : 4ème épisode mardi 24 mars 2026 sur TF1

Mardi 24 mars 2026 à 21:10 sur TF1, Denis Brogniart vous proposera de découvrir sur TF1 le 4ème épisode de "Koh-Lanta : les reliques du destin".

Après l'élimination de Karine, l'aventure continue aux Philippines pour les 17 naufragés.

Entre le doute, la colère et faim qui tenaille, les aventuriers perdent pied et vont faire des choix périlleux.

Après deux défaites consécutives, les Rouges doivent relever la tête et sont prêts à tous les sacrifices.

De leur côté, les Jaunes ne veulent céder aucune victoire et vont prendre une décision inédite qui pourrait tout changer...

"Koh-Lanta : les reliques du destin", l'aventure continue mardi 24 mars à 21:10 sur TF1.