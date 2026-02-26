"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Guilherme, premier OVNI de la saison 15 ! (vidéo)

À deux jours du lancement de la 15ème saison de "The Voice", TF1 vous propose de découvrir une première voix, un premier OVNI également, Guilherme et sa reprise de "Pas de Boogie Woogie" d'Eddy Mitchell...

Découvrez en exclusivité l’une des premières voix marquantes de la saison 15 de The Voice.

Guilherme, 22 ans, a fait une entrée fracassante dans l’émission. Après avoir enchaîné les petits boulots, il est désormais déterminé à se lancer pleinement dans sa passion. Pour lui, une seule chose compte, monter sur scène et donner le meilleur de lui-même.

Samedi soir, il va interpréter "Pas de Boogie Woogie" d’Eddy Mitchell aux auditions à l’aveugle, avec l’espoir de faire se retourner Tayc, Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.