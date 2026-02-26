"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Guilherme, premier OVNI de la saison 15 ! (vidéo)

Découvrez en exclusivité l’une des premières voix marquantes de la saison 15 de The Voice.
Guilherme, 22 ans, a fait une entrée fracassante dans l’émission. Après avoir enchaîné les petits boulots, il est désormais déterminé à se lancer pleinement dans sa passion. Pour lui, une seule chose compte, monter sur scène et donner le meilleur de lui-même.
Samedi soir, il va interpréter "Pas de Boogie Woogie" d’Eddy Mitchell aux auditions à l’aveugle, avec l’espoir de faire se retourner Tayc, Florent Pagny, Lara Fabian et Amel Bent.
Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 28 février 2026 sur TF1.